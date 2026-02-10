    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBecton Dickinson AktievorwärtsNachrichten zu Becton Dickinson

    Becton Dickinson Aktie bricht zweistellig ein. Was steckt dahinter? - 10.02.2026

    Am 10.02.2026 ist die Becton Dickinson Aktie, bisher, um -17,03 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Becton Dickinson Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    BD ist ein führendes Medizintechnikunternehmen, das durch innovative Produkte und starke Marktpräsenz besticht.

    Becton Dickinson aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 10.02.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Becton Dickinson Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -17,03 % im Minus. Die Talfahrt der Becton Dickinson Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,07 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 144,35, mit einem Minus von -17,03 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Becton Dickinson Verluste von -6,45 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -15,72 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,16 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Becton Dickinson auf -12,92 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,05 % geändert.

    Becton Dickinson Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -15,72 %
    1 Monat -17,16 %
    3 Monate -6,45 %
    1 Jahr -22,03 %

    Informationen zur Becton Dickinson Aktie

    Es gibt 285 Mio. Becton Dickinson Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,62 Mrd.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Becton Dickinson

    Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,33 %. Baxter International notiert im Plus, mit +2,01 %. Cardinal Health notiert im Minus, mit -2,45 %. Thermo Fisher Scientific verliert -0,64 % Medtronic notiert im Plus, mit +0,49 %.

    Becton Dickinson Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Becton Dickinson Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Becton Dickinson Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Becton Dickinson

    -2,03 %
    +2,49 %
    -1,90 %
    +12,25 %
    -22,98 %
    -26,14 %
    -18,05 %
    +45,68 %
    +478,05 %
    ISIN:US0758871091WKN:857675



