Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 10.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.02.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Walt Disney
Tagesperformance: +3,13 %
Platz 1
Performance 1M: -9,58 %
Amgen
Tagesperformance: -3,00 %
Platz 2
Performance 1M: +12,35 %
Travelers Companies
Tagesperformance: +2,79 %
Platz 3
Performance 1M: +1,40 %
The Home Depot
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 4
Performance 1M: -0,64 %
3M
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 5
Performance 1M: +0,21 %
