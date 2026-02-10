Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 10.02.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.02.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +13,24 %
Platz 1
Performance 1M: -9,62 %
Marriott International Registered (A)
Tagesperformance: +9,22 %
Platz 2
Performance 1M: +8,21 %
Western Digital
Tagesperformance: -7,82 %
Platz 3
Performance 1M: +39,19 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -6,84 %
Platz 4
Performance 1M: +36,17 %
Intel
Tagesperformance: -6,41 %
Platz 5
Performance 1M: +8,06 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -5,91 %
Platz 6
Performance 1M: +22,15 %
Shopify
Tagesperformance: +4,94 %
Platz 7
Performance 1M: -28,10 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +4,61 %
Platz 8
Performance 1M: -7,99 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: -4,41 %
Platz 9
Performance 1M: -29,35 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +3,94 %
Platz 10
Performance 1M: +15,45 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -3,70 %
Platz 11
Performance 1M: -14,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microstrategy (MSTR) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige eine mögliche Kurskorrektur auf 60-70 EUR prognostizieren, gibt es Bedenken hinsichtlich der Kapitalverwendung und der finanziellen Stabilität des Unternehmens. Die bevorstehenden US-Daten könnten zu erhöhter Volatilität führen, was das Handelsumfeld riskant macht.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Axon Enterprise
Tagesperformance: +3,54 %
Platz 12
Performance 1M: -32,65 %
Intuit
Tagesperformance: -3,50 %
Platz 13
Performance 1M: -33,87 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +3,14 %
Platz 14
Performance 1M: -2,61 %
Micron Technology
Tagesperformance: -3,08 %
Platz 15
Performance 1M: +7,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Micron Technology im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Rückgang von ca. 20 Euro/Aktie aufgrund von Unsicherheiten über die HBM4-Produktion und Microns Position bei Nvidia, sehen einige Investoren die Korrektur als Chance, während andere besorgt sind. Langfristig bleibt die Nachfrage nach Speicherchips stark, was die Hoffnung auf eine positive Entwicklung nährt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.
Amgen
Tagesperformance: -2,91 %
Platz 16
Performance 1M: +12,35 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: -2,87 %
Platz 17
Performance 1M: -4,57 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +2,76 %
Platz 18
Performance 1M: -7,56 %
Palantir
Tagesperformance: -2,72 %
Platz 19
Performance 1M: -20,54 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Positive Nachrichten über neue Aufträge und Käufe durch Investoren stärken das Vertrauen, während Bedenken über die hohe Bewertung und einen Rückgang von 10% in den letzten 14 Tagen bestehen. Langfristig sind Anleger optimistisch, sehen jedoch kurzfristige Risiken aufgrund technischer Analysen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palantir eingestellt.
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +2,60 %
Platz 20
Performance 1M: -14,95 %
Zscaler
Tagesperformance: +2,58 %
Platz 21
Performance 1M: -22,97 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zscaler
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Zscaler im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um -% nachgegeben. Während neue Produkte und Akquisitionen wie die AI-Security Suite und der Kauf von SquareX diskutiert werden, sehen viele Anleger den Rückgang als Teil eines allgemeinen Marktrückgangs. Es herrscht Unklarheit über spezifische Gründe für den Kursverfall.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Zscaler eingestellt.
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +2,58 %
Platz 22
Performance 1M: -30,63 %
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: +2,57 %
Platz 23
Performance 1M: +4,91 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 24
Performance 1M: -13,19 %
Comcast (A)
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 25
Performance 1M: +11,23 %
Dexcom
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 26
Performance 1M: +2,06 %
Cintas
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 27
Performance 1M: -3,00 %
Xcel Energy
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 28
Performance 1M: +0,39 %
Costco Wholesale
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 29
Performance 1M: +5,38 %
Exelon
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 30
Performance 1M: -1,42 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 31
Performance 1M: -40,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Atlassian Registered (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Atlassian Registered (A) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während ein starkes Umsatzwachstum von 23 % und Verbesserungen in der Bruttomarge positiv hervorgehoben werden, sorgen der massive Rückgang des Cashflows um 49 % und anhaltende operative Verluste für Besorgnis. Die Aktie steht unter Druck, da der Markt skeptisch auf die finanziellen Herausforderungen reagiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Atlassian Registered (A) eingestellt.
