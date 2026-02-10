Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 10.02.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.02.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Becton Dickinson
Tagesperformance: -17,33 %
Platz 1
Performance 1M: -17,46 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +13,65 %
Platz 2
Performance 1M: -9,62 %
Masco
Tagesperformance: +11,64 %
Platz 3
Performance 1M: +10,88 %
S&P Global
Tagesperformance: -9,66 %
Platz 4
Performance 1M: -35,10 %
Raymond James Financial
Tagesperformance: -9,25 %
Platz 5
Performance 1M: -7,99 %
Marriott International Registered (A)
Tagesperformance: +9,09 %
Platz 6
Performance 1M: +8,21 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +9,07 %
Platz 7
Performance 1M: +7,64 %
Incyte
Tagesperformance: -8,67 %
Platz 8
Performance 1M: -10,76 %
MSCI Registered (A)
Tagesperformance: -8,00 %
Platz 9
Performance 1M: -13,97 %
Xylem
Tagesperformance: -7,83 %
Platz 10
Performance 1M: -12,03 %
Hasbro
Tagesperformance: +7,58 %
Platz 11
Performance 1M: +18,67 %
Western Digital
Tagesperformance: -7,55 %
Platz 12
Performance 1M: +39,19 %
Charles Schwab
Tagesperformance: -7,17 %
Platz 13
Performance 1M: -5,46 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: +7,13 %
Platz 14
Performance 1M: +26,48 %
Moody's
Tagesperformance: -7,09 %
Platz 15
Performance 1M: -27,79 %
Quest Diagnostics
Tagesperformance: +6,85 %
Platz 16
Performance 1M: +16,09 %
UDR
Tagesperformance: +6,67 %
Platz 17
Performance 1M: +7,05 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -6,63 %
Platz 18
Performance 1M: +36,17 %
Intel
Tagesperformance: -6,33 %
Platz 19
Performance 1M: +8,06 %
Ameriprise Financial
Tagesperformance: -6,24 %
Platz 20
Performance 1M: +3,77 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -5,91 %
Platz 21
Performance 1M: +22,15 %
D.R. Horton
Tagesperformance: +5,42 %
Platz 22
Performance 1M: -4,46 %
DuPont de Nemours
Tagesperformance: +5,08 %
Platz 23
Performance 1M: +10,48 %
IQVIA Holdings
Tagesperformance: -5,04 %
Platz 24
Performance 1M: -22,32 %
Dow
Tagesperformance: +5,02 %
Platz 25
Performance 1M: +26,33 %
Fiserv
Tagesperformance: +5,01 %
Platz 26
Performance 1M: -21,45 %
Vistra
Tagesperformance: +5,00 %
Platz 27
Performance 1M: -9,80 %
Broadridge Financial Solutions
Tagesperformance: -4,93 %
Platz 28
Performance 1M: -24,74 %
Centene
Tagesperformance: +4,76 %
Platz 29
Performance 1M: -20,39 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +4,61 %
Platz 30
Performance 1M: -7,99 %
Ecolab
Tagesperformance: +4,55 %
Platz 31
Performance 1M: +9,08 %
Invitation Homes
Tagesperformance: +4,52 %
Platz 32
Performance 1M: -1,76 %
Lennar Registered (A)
Tagesperformance: +4,51 %
Platz 33
Performance 1M: -6,37 %
Camden Property Trust Registered of Benef Interest
Tagesperformance: +4,48 %
Platz 34
Performance 1M: -4,55 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: -4,46 %
Platz 35
Performance 1M: -29,35 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: +4,37 %
Platz 36
Performance 1M: +21,62 %
Nasdaq Inc. Aktie
Tagesperformance: -4,33 %
Platz 37
Performance 1M: -20,76 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: -4,28 %
Platz 38
Performance 1M: -13,47 %
Humana
Tagesperformance: -3,91 %
Platz 39
Performance 1M: -35,91 %
Resmed
Tagesperformance: -3,89 %
Platz 40
Performance 1M: +6,73 %
