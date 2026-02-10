    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmgen AktievorwärtsNachrichten zu Amgen

    Amgen Aktie fällt auf 306,50€ - 10.02.2026

    Am 10.02.2026 ist die Amgen Aktie, bisher, um -3,03 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Amgen Aktie.

    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    Amgen ist ein führendes Biotechnologieunternehmen, das innovative Medikamente für schwere Krankheiten entwickelt. Es ist bekannt für seine starke Marktstellung und seine umfangreiche Produktpipeline. Wichtige Konkurrenten sind Biogen und Gilead Sciences. Amgen hebt sich durch seine biotechnologische Expertise und Forschungskapazitäten ab.

    Amgen Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.02.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Amgen Aktie. Mit einer Performance von -3,03 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Amgen Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,83 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 306,50, mit einem Minus von -3,03 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Amgen-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +14,26 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amgen Aktie damit um +7,53 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,35 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Amgen +12,01 % gewonnen.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,13 % geändert.

    Amgen Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,53 %
    1 Monat +12,35 %
    3 Monate +14,26 %
    1 Jahr +9,68 %

    Informationen zur Amgen Aktie

    Es gibt 539 Mio. Amgen Aktien. Damit ist das Unternehmen 165,42 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 10.02.2026


    Top- und Flop-Aktien am 10.02.2026 im US Tech 100.

    Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 10.02.2026


    Top- und Flop-Aktien am 10.02.2026 im Dow Jones.

    Börsen Update USA - 10.02. - US Tech 100 schwach -0,14 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Amgen

    Gilead Sciences, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,54 %. Biogen notiert im Minus, mit -2,32 %. Novartis notiert im Plus, mit +1,08 %. Regeneron Pharmaceuticals verliert -3,09 % AbbVie notiert im Minus, mit -0,16 %.

    Amgen Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Amgen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amgen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Amgen

    -2,18 %
    +7,53 %
    +12,35 %
    +14,26 %
    +9,68 %
    +40,39 %
    +60,10 %
    +145,13 %
    +7.229,90 %
    ISIN:US0311621009WKN:867900



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



