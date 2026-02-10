RBC hebt Ziel für Ferrari auf 430 Euro - 'Outperform'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,37 % und einem Kurs von 304,9 auf Lang & Schwarz (10. Februar 2026, 22:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um +9,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,00 %.

Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 59,38 Mrd..

Ferrari zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,9900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 374,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 435,00EUR was eine Bandbreite von -2,04 %/+42,04 % bedeutet.