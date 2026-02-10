ANALYSE-FLASH
RBC hebt Ziel für Ferrari auf 430 Euro - 'Outperform'
- RBC hebt Ferrari-Kursziel auf 430 Euro an.
- Einstufung bleibt bei "Outperform" nach Quartalsbericht.
- Überzeugung, dass Ferrari 2030-Ziele übertreffen kann.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ferrari von 415 auf 430 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach dem vierten Quartal des Sportwagenbauers ist Tom Narayan noch mehr davon überzeugt, dass die Italiener die Ziele für 2030 übertreffen können. Dies schrieb er am Dienstag nach dem Quartalsbericht aus Maranello./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 13:55 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 13:55 / EST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,37 % und einem Kurs von 304,9 auf Lang & Schwarz (10. Februar 2026, 22:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um +9,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 59,38 Mrd..
Ferrari zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,9900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 374,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 435,00EUR was eine Bandbreite von -2,04 %/+42,04 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 430 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Ferrari - A2ACKK - NL0011585146
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Ferrari. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Nahezu halbiert - Jetzt macht Ferrari den Porsche und hier im Forum schrieb jeder, dass genau das niemals passieren wird Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif
Trump ist ein Freund Italiens aufgrund der rechten Regierung. Prima, dann kann er ja Mal etwas für Italien tun - z.B. Ferrari-Importe steuerlich begünstigen. Dann haben auch seine reichen Buddys etwas davon.
Kein Grund zur Panik , der Markt testet die 300 Euro Marke , auch Abtauchen bis ca 280 scheint unbedenklich - werde nachlegen .Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif