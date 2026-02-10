    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Fed-Zinskommentare senken die Stimmung

    Für Sie zusammengefasst
    • Fed-Kommentare bremsen US-Börsen, Dow leicht gestiegen.
    • S&P 500 und Nasdaq 100 verzeichnen Rückgänge.
    • Zinssenkungshoffnungen gedämpft, Fokus auf Arbeitsmarkt.
    Aktien New York Schluss - Fed-Zinskommentare senken die Stimmung
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Kommentare aus den Reihen der US-Notenbank Fed zur Zinsentwicklung haben die US-Börsen am Dienstag ausgebremst. Im frühen Handel noch auf einem Rekordhoch bei fast 50.513 Punkten, beendete der Leitindex Dow Jones Industrial den Handel mit plus 0,10 Prozent auf 50.188,14 Zählern.

    Der marktbreite S&P 500 gab um 0,33 Prozent auf 6.941,81 Punkte nach. Der von Tech-Schwergewichten dominierte Nasdaq 100 sank um 0,56 Prozent auf 25.127,64 Zähler. Unter den "Magnificent Seven" verbuchte nur Tesla Kursgewinne.

    Laut der Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Beth Hammack, könnten die Zinsen für längere Zeit unverändert bleiben. Die Auswirkungen der jüngsten Zinssenkungen sollten erst einmal bewertet und die weitere Entwicklung der Wirtschaft beobachtet werden. Zinssenkungshoffnungen bekamen damit einen Dämpfer.

    Quartalsbilanzen und Prognosen von Unternehmen prägten ansonsten das Geschehen am Dienstag, während die Dezember-Einzelhandelsumsätze enttäuschten. Marktteilnehmer fokussieren sich nun auf die Veröffentlichung des monatlichen Arbeitsmarktberichts am Mittwoch. Am Freitag steht zudem die Bekanntgabe der Verbraucherpreise an. Die Daten dürften Hinweise auf das weitere Vorgehen der US-Notenbank Fed geben.

    Unter den Aktien der Old Economy büßten Coca-Cola 1,5 Prozent ein. Der Getränkekonzern blieb mit seiner Umsatzprognose für dieses Jahr hinter den Schätzungen am Markt zurück. Diese seien allerdings hoch gewesen, hieß es von JPMorgan.

    Die Papiere des Chemiekonzerns Dupont gewannen dagegen rund 5 Prozent, hier hatte der Quartalsgewinn die Prognosen am Markt übertroffen.

    Der Reifenhersteller Goodyear rechnet im ersten Quartal mit sinkenden Volumina, welche das Jahresergebnis belasten dürften. Daraufhin sackte der Kurs um 13,5 Prozent ab.

    Die Aktien von Spotify schnellten um 14,8 Prozent nach oben. Der Streamingdienst hatte im vierten Quartal dank wachsender Abonnentenzahl deutlich mehr als ein Jahr zuvor verdient./ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,55 % und einem Kurs von 64,53 auf Lang & Schwarz (10. Februar 2026, 22:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -2,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,34 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 392,86USD. Von den letzten 7 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -59,44 %/+39,87 % bedeutet.




    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
