US-Börsen uneinheitlich - Anleger warten auf US-Arbeitsmarktdaten

Schönen guten Morgen in die Runde,





tja, ganz schön ruhig geworden hier bei WO. Und damit meine ich nicht nur meinen Thread, sondern allgemein die Diskussionen zum langfristigen seriösen Depotaufbau. Und da können auch nicht die unzähligen - und unnötigen - hunderte und tausende Einzeiler der Krypro- und Gold-&Silber-freaks darüber hinwegtäuschen, dass anscheinend immer weniger Interesse an Dividendenwerten besteht. Hatte ja gehofft dass der Contest - losgelöst vom Korsett "Timburg" - in irgendeiner Form weiterlebt; aber von den 2 Handvoll Contestler sind nur noch 3-4 übrig geblieben.........Schade, anhand der Resonanz der letzten 12-13 Jahren, anhand der Diskussionsbeteiligung bzw. auch anhand der vegebenen Daumen bin ich mir eigentlich sicher, dass nicht nur mir diese Art der "Berichterstattung" sehr gut gefallen hat. Zumindestens in der Anfangsphase des Depotaufbaus schadet es nicht, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und voneinander Ideen und Strategien aufzuschnappen. Denke da an meinen Fall zurück; die Jahre 2012-2016 waren ja eher von den sogenannten "Hausfrauenaktien" geprägt, wo nicht nur ich mein Gerüst aufgestellt hab. Dann kam die Diversifikation über Gewinnerbranchen-Aktien, welche meinem NBIM-II teilweise schon einen neuen Schwung verliehen hat. OK, 2020-21 war auch ich dann soweit, dass ich meinen eigenen Weg abseits des Mainstreams gehen konnte und wo ich mich dann voll auf meine Exoten und Mauerblümchen konzentriert hab. Kann man mit einem soliden Fundament dann locker entspannt machen - zumal ich diese Exoten nicht auf einen Schlag, sondern schrittweise angesammelt hab. War alles in allem keine schlechte Entscheidung.





@

tut mir leid dass ich die letzten Jahre so wenig Negatives bzw. so wenige Verluste vermelden konnte. Waren ja schon einige hier welche sowas gerne gelesen hätten. Ist aber mal so dass von meinen ca. 175 Werten 150 schön im Plus sind und nur ca. 25 kurstechnisch im Minus stehn. Aber das ist auch relativ - will das an meinem "schlimmsten" Beispiel schildern. PSEC nach ca. 5-6 Jahren gute 60% im Minus; dafür aber um die 40-50% Dividenden kassiert - und wenn ich die Verluste realisiere, bleibt es nach Steuererstattung grob bei einer schwarzen Null. Ähnlich verhält es sich bei den nächsten Rohrkrepierern Arbor und FS KKR. Auch bei Enagas oder VP Bank dasselbe Spielchen - hier sogar ein hauchdünnes Plus nach Dividenden. Und dann kommt meine Vorgehensweise allgemein dazu: wenn Werte ins Minus rutschen, bin ich nicht der Typ der auf Teufel-komm-raus jede Woche verbilligt. Entweder verkaufen, oder - bei hoher DR - als Anfangsposition laufen lassen. Umgekehrt - wenn neue Werte gut laufen, verteure ich oftmals nach den ersten 10-20% Plus und baue somit eine Gewinnerposition aus. Ist dementsprechend nicht erstaunlich dass bei meinen größten Positionen neben Allianz, MüRü oder OHI auch eine Nova Ljubljanska, Kazatomprom, Millicom oder Magyar Telekom auftauchen. Bis diese Woche war auch eine Merko Ehitus dabei - hab aber nach den schwachen Zahlen (+Dividendenkürzung) die Hälfte verkauft. Nach 400% Plus zzgl. Dividenden kann man ja auch mal Gewinne mitnehmen. Ist halt das Tolle an einem breit diversifizierten Depot - weder Gewinne, noch Verluste bei einem Einzelwert schlagen zu stark ins Gewicht und in Summe hat man eine total geringe Volatilität im Depot und kann auch mal paar Wochen Abstand nehmen. Wie z.B. im März - da möchte ich in Hanoi oder Hoi An nicht ständig am Bildschirm hängen weil Trump mal wieder eine Branche oder ein Land im Visier hat. Geht bei mir unter. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif





btw - von den 150 Werten im Plus notieren um die 70-75 Positionen dreistellig prozentuell im grünen Bereich. Manche nach nur einem Jahr, manche nach 5-10 Jahren oder mehr. Soviel zum Thema b&h ist out und lohnt sich nicht. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/tongue.gif Und von diesen 70-75 Werten hatten mindestens die Hälfte - wenn nicht noch mehr - bei Kauf eine DR von 5-12%. Soviel zum Thema "hohe DR sollten unbedingt vermieden werden - schlechtes Zeichen". Sic. Da haben mich manche blöde Kommentare in den letzten Jahren schon etwas genervt - aber da steh ich mittlerweile drüber. Handelt jeder wie er denkt.





Apropos Trump & USA. Höre seit Neuestem immer wieder mal den Begriff "de-risking". Gab ja einige Meldungen diesbezüglich; auch von großen Pensionsfonds oder Institutionellen. War gedanklich immer noch bei meinen ca. 40% US-Anteil welche ich 2024 hatte. Hab jetzt nachgeschaut und bin mittlerweile nur noch bei 25%. Aber kein Wunder, wenn dieser 40% Anteil schon wegen dem schwachen Dollar 15% verloren hat. Dann hab ich ja teilweise bei meinen BDCs die Positionen reduziert und in den letzten 15 Monaten eigentlich nur ex USA gekauft: Foroya Bank, DOM Development, Millicom, Börse Warschau, Acomo, Gulf Keystone, Victrex, Loulis Mills, Eleving, Vilvi, Infinity, DBS, Banca Transilvania, Nuclearelectrica, Amcor und neulich GQG (australischer Finanzdienstleister mit 12% DR Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/lick.gif ) sind nur die neuesten Erwerbungen der letzten Monate. Kein einziger US-Wert. Da bin ich gedanklich schon wieder antizyklisch unterwegs - wenn der Dollar die 1,20 halten kann, könnte ich mir vorstellen auch mal wieder bei US-Value tätig zu werden. Die Techs und MAG7 haben noch viel Speck auf dem Knochen, da halte ich mich nach wie vor zurück.





Mal schaun, bleibt auf jeden Fall interessant und macht nach wie vor Spaß. Zumal - nach einem guten Jahrgang 2025 - auch in diesem Jahr schon eine Performance von 4,8% steht. Da braucht man sich vor vielen hochbezahlten Fondsmanager oder Wikifolio-Betreiber nicht verstecken. Speziell bei letzteren - ohne jetzt Namen zu nennen - ist erstaunlich dass viele Wikis heute noch immer auf dem Stand 2020-2021-2022 notieren. Somit die letzten goldenen Jahre total verschwitzt wurden. Zeigt aber auch deutlich, dass man ab und zu nachjustieren sollte und nichts für die Ewigkeit in Stein gemeißelt ist. Umso mehr ein Grund, sich auszutauschen und neue Ideen aufzuschnappen.





Schönes Wochenende

Timburg