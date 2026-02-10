Wirtschaft
US-Börsen uneinheitlich - Anleger warten auf US-Arbeitsmarktdaten
Foto: Wallstreet (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Dienstag uneinheitlich geschlossen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 50.188 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum Handelstag am Vortag.
Der Nasdaq 100 ging dagegen bei 25.128 Punkten 0,6 Prozent niedriger aus dem Handel, während der breiter aufgestellte S&P 500 den Tag mit 6.942 Punkten 0,3 Prozent im Minus beendete.
"In den USA blieben die Einzelhandelsumsätze mit der publizierten Stagnation hinter den Erwartungen an einen Zuwachs von 0,4 Prozent zurück", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Damit zeichnet sich in der wichtigen Konjunkturstütze Konsum bereits eine merkliche Abkühlung ab, die als Folge des sich abschwächenden Arbeitsmarkts ableitbar ist." Umso wichtiger würden die morgen anstehenden Daten zu den neu geschaffenen Stellen im Januar, da sich zeigen müsse, ob sich der negative Trend nur fortsetze oder gar beschleunige, so Lipkow.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1894 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8408 Euro zu haben.
Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 5.029 US-Dollar gezahlt (-0,6 Prozent). Das entspricht einem Preis von 135,94 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen minimal: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 22 Uhr deutscher Zeit 69,06 US-Dollar; das waren 2 Cent oder 0,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
werthaltig schrieb gestern 08:44
@Timburg
Dein "Freund" Malecon ist einer der ganz wenigen, die ich auf "Ignore" geschaltet habe. Ich wollte ihm in seinem Faden gar nix böses und plötzlich fiel der über mich her als hätte ich ihn gebissen.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif Später dann irgendwo nochmal. Vielleicht ist das ja ein sehr einsamer Mensch, dem (zumindest ist es das das Problem vieler einsamer Menschen) jedes Regulativ fehlt weshalb er Dinge ziemlich oft falsch versteht und dann extrem bizarr interagiert? Er hatte viele durchaus interessante Gedankengänge, aber durch seine, ich nenne es jetzt mal " reduzierte soziale Interaktionskompetenz", macht er alles kaputt. Da ich kein Psychiater bin und keine Lust habe mich mit problembeladenen (aggressiv werdenden) Menschen abzumühen musste ich ihn auf Ignore stellen.
Timburg schrieb gestern 07:44
Schönen guten Morgen, Ulf
heute steh ich mal nicht auf dem Schlauch. Und hab sofort kapiert - hab das Posting beim Cbär natürlich auch gesehen. Wollte schon melden wegen Themenverfehlung - die Devise dort lautet ja "mehr erreichen" und nicht "nix erreichen". Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif Aber sollen sich andere drum kümmern - fühl mich nicht mehr zuständig, überall aufräumen und den Müll rauszubringen. Na ja, wer meint wegen einem Nebensatz so ausrasten zu müssen.......Was ich als lesenswert finde, entscheide immer noch ich. Hab dann aber sicherheitshalber mal mein Depot gecheckt und tatsächlich: durch die Bank nur defizitäre Softwarebuden. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/tongue.gif Man könnte schon sagen der NBIM-II wird nur noch künstlich mit Software am Leben gehalten. Und mich dürft Ihr ab sofort KImburg nennen. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif
@the rest
zur Erklärung. Meine "Freundschaft" mit Malecon geht schon über paar Jahre - irgendwie hat er ein Timburg-Trauma. Genau wie dieser Freddy. Aber: viel Feind, viel Ehr. Schlimmer wäre es, unbemerkt durchs Leben zu ziehen. Und wenn ich seinen Arena-Thread nicht mehr lesenswert finde, hat das seine guten Gründe. Er fing ja mit viel tamtam und monatelangen Vorbereitungen an. Hat auch paar Monate mit kleinen 800-1000€-Kaufen brav gestartet. Bis es ihm zu langsam war und er im Herbst 2022 mit DAX-Puts anfing. Und er über uns "unbedarften Kleinanleger" gespottet hat, welche sich in den Markt drängen lassen. OK, der DAX stieg unbeirrt weiter, seine Puts schmolzen weg und zum Glück hab ich ihn davor bewahrt, auch noch S&P-Puts zu kaufen. Wie auch immer - er hat in der Zeit den Anschluss an die Märkte verloren und danach den typischen Anfängerfehler gemacht. Mit der Brechstange aufzuholen. Und da waren es plötzlich 4-5k Evotec (bei um die 15), 6k Formycon oder 10k Humana. Allesamt im Minus bei steigenden Märkten. Keine Sorge - ich mach mich nicht über Verluste anderer Leute lustig - aber wenn dann einer Nebelkerzen in allen gutbesuchten Threads (KC, Prallhans, Timburg, jetzt Clearasil usw.) wirft und den unfehlbaren Oberlehrer spielt, dann kann einem schon der Kragen platzen.
Na jut, ging dann eine zeitlang gut - Anfang 2025 hat er fast jeden 3. Tag ganz stolz seinen Depotstand gepostet. Aber nach dem Trump-Crash Frühjahr 2025 war plötzlich Totenstille. Erst verschwand ein Gladiator, dann der ganze Bienenschwarm und schließlich auch Malecon mit seiner Arena. Wie gesagt, er will ja ein neues Projekt irgendwo starten - mir egal. Aber ich hoffe es wird bald soweit sein, denn im Moment scheint er Langeweile zu haben und platzt in alle möglichen Diskussionen.
PS: und was mich abseits der Börse auch total genervt hat. Jeden Tag hat er seine Klickzahlen manipuliert, um auf der Startseite zu landen. Um 8 Uhr waren z.B. 50-60 Besuche, keine 10 Minuten später dann 700-800. Und in seiner Mittagspause ging es von 800-900 dann teilweise auf einen Schlag hoch auf 1500 - 1600. Je nach Bedarf um "oben" zu sein. Wollte das nur mal erwähnen, nicht dass Du, Malecon, meinst wir wären alle blöd und hätten das nicht mitbekommen. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif
Timburg schrieb 07.02.26, 09:13
Schönen guten Morgen in die Runde,
tja, ganz schön ruhig geworden hier bei WO. Und damit meine ich nicht nur meinen Thread, sondern allgemein die Diskussionen zum langfristigen seriösen Depotaufbau. Und da können auch nicht die unzähligen - und unnötigen - hunderte und tausende Einzeiler der Krypro- und Gold-&Silber-freaks darüber hinwegtäuschen, dass anscheinend immer weniger Interesse an Dividendenwerten besteht. Hatte ja gehofft dass der Contest - losgelöst vom Korsett "Timburg" - in irgendeiner Form weiterlebt; aber von den 2 Handvoll Contestler sind nur noch 3-4 übrig geblieben.........Schade, anhand der Resonanz der letzten 12-13 Jahren, anhand der Diskussionsbeteiligung bzw. auch anhand der vegebenen Daumen bin ich mir eigentlich sicher, dass nicht nur mir diese Art der "Berichterstattung" sehr gut gefallen hat. Zumindestens in der Anfangsphase des Depotaufbaus schadet es nicht, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und voneinander Ideen und Strategien aufzuschnappen. Denke da an meinen Fall zurück; die Jahre 2012-2016 waren ja eher von den sogenannten "Hausfrauenaktien" geprägt, wo nicht nur ich mein Gerüst aufgestellt hab. Dann kam die Diversifikation über Gewinnerbranchen-Aktien, welche meinem NBIM-II teilweise schon einen neuen Schwung verliehen hat. OK, 2020-21 war auch ich dann soweit, dass ich meinen eigenen Weg abseits des Mainstreams gehen konnte und wo ich mich dann voll auf meine Exoten und Mauerblümchen konzentriert hab. Kann man mit einem soliden Fundament dann locker entspannt machen - zumal ich diese Exoten nicht auf einen Schlag, sondern schrittweise angesammelt hab. War alles in allem keine schlechte Entscheidung.
@Lyta
tut mir leid dass ich die letzten Jahre so wenig Negatives bzw. so wenige Verluste vermelden konnte. Waren ja schon einige hier welche sowas gerne gelesen hätten. Ist aber mal so dass von meinen ca. 175 Werten 150 schön im Plus sind und nur ca. 25 kurstechnisch im Minus stehn. Aber das ist auch relativ - will das an meinem "schlimmsten" Beispiel schildern. PSEC nach ca. 5-6 Jahren gute 60% im Minus; dafür aber um die 40-50% Dividenden kassiert - und wenn ich die Verluste realisiere, bleibt es nach Steuererstattung grob bei einer schwarzen Null. Ähnlich verhält es sich bei den nächsten Rohrkrepierern Arbor und FS KKR. Auch bei Enagas oder VP Bank dasselbe Spielchen - hier sogar ein hauchdünnes Plus nach Dividenden. Und dann kommt meine Vorgehensweise allgemein dazu: wenn Werte ins Minus rutschen, bin ich nicht der Typ der auf Teufel-komm-raus jede Woche verbilligt. Entweder verkaufen, oder - bei hoher DR - als Anfangsposition laufen lassen. Umgekehrt - wenn neue Werte gut laufen, verteure ich oftmals nach den ersten 10-20% Plus und baue somit eine Gewinnerposition aus. Ist dementsprechend nicht erstaunlich dass bei meinen größten Positionen neben Allianz, MüRü oder OHI auch eine Nova Ljubljanska, Kazatomprom, Millicom oder Magyar Telekom auftauchen. Bis diese Woche war auch eine Merko Ehitus dabei - hab aber nach den schwachen Zahlen (+Dividendenkürzung) die Hälfte verkauft. Nach 400% Plus zzgl. Dividenden kann man ja auch mal Gewinne mitnehmen. Ist halt das Tolle an einem breit diversifizierten Depot - weder Gewinne, noch Verluste bei einem Einzelwert schlagen zu stark ins Gewicht und in Summe hat man eine total geringe Volatilität im Depot und kann auch mal paar Wochen Abstand nehmen. Wie z.B. im März - da möchte ich in Hanoi oder Hoi An nicht ständig am Bildschirm hängen weil Trump mal wieder eine Branche oder ein Land im Visier hat. Geht bei mir unter. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
btw - von den 150 Werten im Plus notieren um die 70-75 Positionen dreistellig prozentuell im grünen Bereich. Manche nach nur einem Jahr, manche nach 5-10 Jahren oder mehr. Soviel zum Thema b&h ist out und lohnt sich nicht. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/tongue.gif Und von diesen 70-75 Werten hatten mindestens die Hälfte - wenn nicht noch mehr - bei Kauf eine DR von 5-12%. Soviel zum Thema "hohe DR sollten unbedingt vermieden werden - schlechtes Zeichen". Sic. Da haben mich manche blöde Kommentare in den letzten Jahren schon etwas genervt - aber da steh ich mittlerweile drüber. Handelt jeder wie er denkt.
Apropos Trump & USA. Höre seit Neuestem immer wieder mal den Begriff "de-risking". Gab ja einige Meldungen diesbezüglich; auch von großen Pensionsfonds oder Institutionellen. War gedanklich immer noch bei meinen ca. 40% US-Anteil welche ich 2024 hatte. Hab jetzt nachgeschaut und bin mittlerweile nur noch bei 25%. Aber kein Wunder, wenn dieser 40% Anteil schon wegen dem schwachen Dollar 15% verloren hat. Dann hab ich ja teilweise bei meinen BDCs die Positionen reduziert und in den letzten 15 Monaten eigentlich nur ex USA gekauft: Foroya Bank, DOM Development, Millicom, Börse Warschau, Acomo, Gulf Keystone, Victrex, Loulis Mills, Eleving, Vilvi, Infinity, DBS, Banca Transilvania, Nuclearelectrica, Amcor und neulich GQG (australischer Finanzdienstleister mit 12% DR Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/lick.gif ) sind nur die neuesten Erwerbungen der letzten Monate. Kein einziger US-Wert. Da bin ich gedanklich schon wieder antizyklisch unterwegs - wenn der Dollar die 1,20 halten kann, könnte ich mir vorstellen auch mal wieder bei US-Value tätig zu werden. Die Techs und MAG7 haben noch viel Speck auf dem Knochen, da halte ich mich nach wie vor zurück.
Mal schaun, bleibt auf jeden Fall interessant und macht nach wie vor Spaß. Zumal - nach einem guten Jahrgang 2025 - auch in diesem Jahr schon eine Performance von 4,8% steht. Da braucht man sich vor vielen hochbezahlten Fondsmanager oder Wikifolio-Betreiber nicht verstecken. Speziell bei letzteren - ohne jetzt Namen zu nennen - ist erstaunlich dass viele Wikis heute noch immer auf dem Stand 2020-2021-2022 notieren. Somit die letzten goldenen Jahre total verschwitzt wurden. Zeigt aber auch deutlich, dass man ab und zu nachjustieren sollte und nichts für die Ewigkeit in Stein gemeißelt ist. Umso mehr ein Grund, sich auszutauschen und neue Ideen aufzuschnappen.
Schönes Wochenende
Timburg