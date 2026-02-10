Gerresheimer verschiebt 2025er Abschluss & verkauft Centor Inc. – Was steckt dahinter?

Gerresheimer verschiebt die Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 auf unbestimmte Zeit, ursprünglich geplant für den 26. Februar 2026.

Das Unternehmen hat aufgrund interner Hinweise und in Abstimmung mit dem Abschlussprüfer zusätzliche Untersuchungen durch eine zweite Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Erfassung von Umsatzerlösen und Bilanzierung in den Jahren 2024 und 2025 beauftragt.

Es wurden Verstöße einzelner Mitarbeitender gegen interne Richtlinien und IFRS-Regeln festgestellt, was zu Korrekturen bei Umsatzerlösen und Vorräten führt.

Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Korrekturbedarf von rund -35 Mio. Euro bei den Umsatzerlösen und -24 Mio. Euro beim Adjusted EBITDA erwartet, inklusive bereits angekündigter Korrekturen.

Aufgrund der laufenden Untersuchungen wird für 2025 ein Umsatzrückgang von bis zu -4 % bis -2 %, eine Adjusted EBITDA-Marge von 16,5 bis 17,5 % und ein Rückgang des Adjusted EPS im hohen zweistelligen Prozentbereich prognostiziert.

Gerresheimer plant den Verkauf seiner Tochtergesellschaft Centor Inc. in den USA, um die Kapital- und Finanzierungsstruktur zu optimieren, und hat Morgan Stanley mit dem Verkaufsprozess beauftragt.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Gerresheimer ist am 26.02.2026.

Der Kurs von Gerresheimer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 26,84EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,51 % im Plus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 24,040EUR das entspricht einem Minus von -10,43 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.318,89PKT (+1,15 %).





