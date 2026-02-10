RBC stuft BP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Die Aktienrückkäufe auf null runterzufahren sei ein notwendiger Schritt gewesen, schrieb Biraj Borkhataria am Dienstag angesichts der vom Ölkonzern verkündeten Maßnahmen im Zuge des Quartalsberichts. Langfristig sei dies eine richtige Entscheidung, auch wenn sie kurzfristig auf der Kursentwicklung laste. Der Fokus in den Jahren 2026 und 2027 sollte auf der Schuldenverringerung liegen. Während dieser Phase fänden Anleger bessere Wertsteigerungschancen im Sektor./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:23 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:23 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,15 % und einem Kurs von 5,202EUR auf Lang & Schwarz (10. Februar 2026, 22:40 Uhr) gehandelt.





