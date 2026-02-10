Gerresheimer verschiebt 2025er Abschlüsse & verkauft Centor Inc. — Details
Gerresheimer steht vor einem Wendepunkt: Prüfungen, Umbau des Portfolios und ein straffes Sparprogramm sollen den Weg für profitables Wachstum ab 2026 ebnen.
Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG
- Gerresheimer verschiebt die Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025, da laufende Untersuchungen mehr Zeit erfordern
- Das Unternehmen hat die Untersuchung durch eine zweite Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt, um die Umsatzerfassung und Bilanzierung in den Jahren 2024 und 2025 zu klären
- Gerresheimer plant den Verkauf der US-Tochter Centor Inc., um die Kapital- und Finanzierungsstruktur zu verbessern, mit Morgan Stanley als Mandatar
- Das Transformationsprogramm gto wurde erfolgreich gestartet, um das Unternehmen auf profitables Wachstum auszurichten, inklusive Schließung des Werks in Chicago Heights
- Für 2026 erwartet Gerresheimer einen Umsatz von 2,3 bis 2,4 Mrd. Euro, eine Adjusted EBITDA-Marge von 18 bis 19 % und einen moderat positiven Free Cashflow
- Aufgrund der Untersuchungen sind für 2024 Korrekturbedarfe von ca. -35 Mio. Euro bei Umsatzerlösen und -24 Mio. Euro beim EBITDA sowie Wertminderungen von rund 220-240 Mio. Euro im Jahr 2025 zu erwarten
