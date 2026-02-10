    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer
    Gerresheimer verschiebt 2025er Abschlüsse & verkauft Centor Inc. — Details

    Gerresheimer steht vor einem Wendepunkt: Prüfungen, Umbau des Portfolios und ein straffes Sparprogramm sollen den Weg für profitables Wachstum ab 2026 ebnen.

    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG
    • Gerresheimer verschiebt die Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025, da laufende Untersuchungen mehr Zeit erfordern
    • Das Unternehmen hat die Untersuchung durch eine zweite Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt, um die Umsatzerfassung und Bilanzierung in den Jahren 2024 und 2025 zu klären
    • Gerresheimer plant den Verkauf der US-Tochter Centor Inc., um die Kapital- und Finanzierungsstruktur zu verbessern, mit Morgan Stanley als Mandatar
    • Das Transformationsprogramm gto wurde erfolgreich gestartet, um das Unternehmen auf profitables Wachstum auszurichten, inklusive Schließung des Werks in Chicago Heights
    • Für 2026 erwartet Gerresheimer einen Umsatz von 2,3 bis 2,4 Mrd. Euro, eine Adjusted EBITDA-Marge von 18 bis 19 % und einen moderat positiven Free Cashflow
    • Aufgrund der Untersuchungen sind für 2024 Korrekturbedarfe von ca. -35 Mio. Euro bei Umsatzerlösen und -24 Mio. Euro beim EBITDA sowie Wertminderungen von rund 220-240 Mio. Euro im Jahr 2025 zu erwarten

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Gerresheimer ist am 26.02.2026.

    Der Kurs von Gerresheimer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,240EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -12,10 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.318,89PKT (+1,15 %).


    Gerresheimer

    -12,10 %
    -9,80 %
    -16,32 %
    +8,72 %
    -66,57 %
    -64,58 %
    -71,70 %
    -55,70 %
    -47,18 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E





    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
