Blue Moon Metals schließt die zuvor angekündigte Übernahme der Wolframmine und Mine für kritische Metalle sowie Aufbereitungsanlage Springer in Nevada im Einklang mit den jüngsten Initiativen gemäß Abschnitt 232 des Trade Expansion Act ab

TORONTO, Ontario – 10. Februar 2026 – Blue Moon Metals Inc. („Blue Moon“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/blue-moon-metal ... ) (TSXV: MOON; NASDAQ: BMM) hat die zuvor angekündigte Übernahme der Mine für kritische Metalle und Aufbereitungsanlage Springer (die „Mine und Aufbereitungsanlage Springer“) von GOODS LG LLC (der „Verkäufer“) erfolgreich abgeschlossen, wie in der Pressemitteilung vom 14. Oktober 2025 (die „Transaktion“) beschrieben.

Die erworbenen Vermögenswerte umfassen uneingeschränkte Grundstücke (Fee Land) und Mineralkonzessionen, die eine in der Vergangenheit abgebaute Wolframlagerstätte mit bedeutenden historischen Ressourcen enthalten, sowie eine Flotationsanlage, die zuvor für die Verarbeitung von Wolframerz genutzt wurde. Die Anlage ist mit einem Ammoniumparawolframat-Kreislauf („APT“) ausgestattet, der einen Autoklav und zugehörige Reagenzsysteme umfasst. Die Transaktion wurde nach Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen abgeschlossen. Die von Blue Moon für den Abschluss der Transaktion gezahlte Gesamtgegenleistung bestand aus einer ersten Anzahlung in Höhe von 500.000 US-Dollar und einer abschließenden Barzahlung in Höhe von 18 Millionen US-Dollar.

Das Unternehmen hat außerdem mit einer Logistikstudie und einer Studie zur Umwandlung eines Teils der Mine und Aufbereitungsanlage Springer begonnen, um die Aufbereitung der Materialien aus der Mine Blue Moon zu unterstützen. In der Mine Blue Moon in Kalifornien wurde mit dem Bau des untertägigen Explorationsstollens begonnen (siehe Pressemitteilung vom 6. Oktober 2025). Die Untertagearbeiten verlaufen planmäßig, wobei sich der Stollen derzeit 128 Meter unter der Oberfläche befindet. Er ist Teil eines 16,5 Millionen US-Dollar teuren Entwicklungsprogramms der Phase 1, das die Errichtung der Anlage und einen 762 Meter langen Zugangsstollen umfasst. Der Wartungsbereich und der Pumpensumpf wurden ausgehoben, und die erste Bohrkammer wurde eingerichtet. Die Untertagebohrungen haben begonnen, wobei die erste 379 Meter lange Bohrung am 6. Februar 2026 abgeschlossen wurde.