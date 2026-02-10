    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer
    Gerresheimer verschiebt Geschäftsbericht - erneuter Korrekturbedarf

    Für Sie zusammengefasst
    • Gerresheimer verschiebt Bilanzveröffentlichung 2025.
    • Fehler in Bilanzierung durch Mitarbeitende festgestellt.
    • Weitere Prüfungen und personelle Konsequenzen eingeleitet.
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Verpackungsspezialist Gerresheimer hat weiter mit Fehlern in der Bilanzierung vergangener Geschäftsjahre zu kämpfen. Die ursprünglich für den 26. Februar geplante Veröffentlichung des Jahres- und des Konzernabschlusses 2025 wird deshalb verschoben, wie das im SDax gelistete Unternehmen am späten Dienstagabend in Düsseldorf mitteilte. Das Unternehmen habe aufgrund interner Hinweise in Abstimmung mit dem Abschlussprüfer weitere Untersuchungen durch eine zweite Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Erfassung von Umsatzerlösen und Bilanzierung in den Geschäftsjahren 2024 und 2025 beauftragt.

    Nach bisherigen Erkenntnissen hätten einzelne Mitarbeitende gegen interne Richtlinien und Bilanzierungsvorschriften verstoßen. Die daraus resultierenden Korrekturen im Konzernabschluss betreffen demnach im Wesentlichen die Erfassung von Umsatzerlösen und die Bilanzierung und Bewertung von Vorräten. Der Konzern prüfe weiter Ursachen und Verantwortlichkeiten und habe bereits erste personelle und organisatorische Konsequenzen gezogen.

    Im Geschäftsjahr 2024 dürfte der Umsatz nun um 35 Millionen Euro zu hoch ausgewiesen worden sein. Davon sind 17 Millionen Euro jetzt bekanntgeworden. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ist wohl tatsächlich 24 Millionen Euro niedriger.

    Änderungsbedarf gibt es auch beim Geschäftsjahr 2025. Der Umsatzrückgang dürfte am oberen Ende der Prognosespanne von minus vier bis minus zwei Prozent oder geringfügig besser ausfallen, hieß es in der Mitteilung weiter. Die um Sondereffekte bereinigte Marge auf Basis des operativen Gewinns (Ebitda) erwartet Gerresheimer jetzt bei 16,5 bis 17,5 Prozent, nach 18,5 bis 19,0 Prozent zuvor.

    Das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) wird voraussichtlich im hohen zweistelligen Prozentbereich zurückgehen und kann auch negativ werden. Zuvor hatte der Konzern einen Rückgang im mittleren zweistelligen Prozentbereich erwartet.

    Zudem rechnet das Unternehmen 2025 mit nicht zahlungswirksamen Wertminderungen in Höhe von 220 bis 240 Millionen Euro. Ursache sind vor allem Entwicklungen bei Sensile Medical in der Schweiz und Gerresheimer Moulded Glass Chicago in den USA.

    Vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen will Gerresheimer seine hundertprozentige US-Tochter Centor noch in diesem Jahr verkaufen. Beim Moulded-Glass-Geschäft tritt das Unternehmen hingegen nun auf die Bremse. Der Verkaufsprozess werde nicht mehr in diesem Jahr gestartet, hieß es. Dieser soll zu einem späteren Zeitpunkt initiiert werden.

    Für das soeben angelaufene Geschäftsjahr 2026 rechnet Gerresheimer trotz eines voraussichtlich schwächeren ersten Halbjahres mit wieder anziehendem Geschäft und einer höheren Marge. Der Konzern sieht für den Pharma- und Kosmetikmarkt im laufenden Jahr ein stabiles bis leicht wachsendes Marktumfeld.

    Der Umsatz soll ohne Berücksichtigung von Zu- und Abgängen 2,3 bis 2,4 Milliarden Euro betragen; die bereinigte Ebitda-Marge 18 bis 19 Prozent. Zudem soll es einen moderat positiven Zahlungsmittelzufluss. Die von Bloomberg befragten Experten haben im Schnitt einen Umsatz von knapp 2,4 Milliarden Euro sowie eine operative Marge von 19,2 Prozent auf dem Zettel./he/zb

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 18.337 auf Ariva Indikation (10. Februar 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -9,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 802,71 Mio..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +7,57 %/+46,30 % bedeutet.




    Community Beiträge zu Gerresheimer - A0LD6E - DE000A0LD6E6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gerresheimer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der Gerresheimer‑Aktie: Kritik an Management und IR‑Kommunikation, Sorge um Verschuldung und Analysten‑Downgrades, Erwartung der Zahlen am 26.2. und möglicher Umsatz/EBITDA‑Hebel durch Capex. Diskussion über Abspaltung/Verkauf von MG und Folgen für Multiples, Margenannahmen sowie Kapitalallokation (Investitionen vs Rückkäufe vs Tilgung).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gerresheimer eingestellt.

