Gerresheimer verschiebt Geschäftsbericht - erneuter Korrekturbedarf
- Gerresheimer verschiebt Bilanzveröffentlichung 2025.
- Fehler in Bilanzierung durch Mitarbeitende festgestellt.
- Weitere Prüfungen und personelle Konsequenzen eingeleitet.
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Verpackungsspezialist Gerresheimer hat weiter mit Fehlern in der Bilanzierung vergangener Geschäftsjahre zu kämpfen. Die ursprünglich für den 26. Februar geplante Veröffentlichung des Jahres- und des Konzernabschlusses 2025 wird deshalb verschoben, wie das im SDax gelistete Unternehmen am späten Dienstagabend in Düsseldorf mitteilte. Das Unternehmen habe aufgrund interner Hinweise in Abstimmung mit dem Abschlussprüfer weitere Untersuchungen durch eine zweite Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Erfassung von Umsatzerlösen und Bilanzierung in den Geschäftsjahren 2024 und 2025 beauftragt.
Nach bisherigen Erkenntnissen hätten einzelne Mitarbeitende gegen interne Richtlinien und Bilanzierungsvorschriften verstoßen. Die daraus resultierenden Korrekturen im Konzernabschluss betreffen demnach im Wesentlichen die Erfassung von Umsatzerlösen und die Bilanzierung und Bewertung von Vorräten. Der Konzern prüfe weiter Ursachen und Verantwortlichkeiten und habe bereits erste personelle und organisatorische Konsequenzen gezogen.
Im Geschäftsjahr 2024 dürfte der Umsatz nun um 35 Millionen Euro zu hoch ausgewiesen worden sein. Davon sind 17 Millionen Euro jetzt bekanntgeworden. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ist wohl tatsächlich 24 Millionen Euro niedriger.
Änderungsbedarf gibt es auch beim Geschäftsjahr 2025. Der Umsatzrückgang dürfte am oberen Ende der Prognosespanne von minus vier bis minus zwei Prozent oder geringfügig besser ausfallen, hieß es in der Mitteilung weiter. Die um Sondereffekte bereinigte Marge auf Basis des operativen Gewinns (Ebitda) erwartet Gerresheimer jetzt bei 16,5 bis 17,5 Prozent, nach 18,5 bis 19,0 Prozent zuvor.
Das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) wird voraussichtlich im hohen zweistelligen Prozentbereich zurückgehen und kann auch negativ werden. Zuvor hatte der Konzern einen Rückgang im mittleren zweistelligen Prozentbereich erwartet.
Zudem rechnet das Unternehmen 2025 mit nicht zahlungswirksamen Wertminderungen in Höhe von 220 bis 240 Millionen Euro. Ursache sind vor allem Entwicklungen bei Sensile Medical in der Schweiz und Gerresheimer Moulded Glass Chicago in den USA.
Vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen will Gerresheimer seine hundertprozentige US-Tochter Centor noch in diesem Jahr verkaufen. Beim Moulded-Glass-Geschäft tritt das Unternehmen hingegen nun auf die Bremse. Der Verkaufsprozess werde nicht mehr in diesem Jahr gestartet, hieß es. Dieser soll zu einem späteren Zeitpunkt initiiert werden.
Für das soeben angelaufene Geschäftsjahr 2026 rechnet Gerresheimer trotz eines voraussichtlich schwächeren ersten Halbjahres mit wieder anziehendem Geschäft und einer höheren Marge. Der Konzern sieht für den Pharma- und Kosmetikmarkt im laufenden Jahr ein stabiles bis leicht wachsendes Marktumfeld.
Der Umsatz soll ohne Berücksichtigung von Zu- und Abgängen 2,3 bis 2,4 Milliarden Euro betragen; die bereinigte Ebitda-Marge 18 bis 19 Prozent. Zudem soll es einen moderat positiven Zahlungsmittelzufluss. Die von Bloomberg befragten Experten haben im Schnitt einen Umsatz von knapp 2,4 Milliarden Euro sowie eine operative Marge von 19,2 Prozent auf dem Zettel./he/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 18.337 auf Ariva Indikation (10. Februar 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -9,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 802,71 Mio..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +7,57 %/+46,30 % bedeutet.
Ich lese hier seit längerer Zeit mit aufgrund teilweise wirklich tollen Beiträgen, die mir weiterhelfen, denn mit einem EK von 70 Euro hänge ich knietief in der Sch....
ich lese hier ständig von der Angst vor einer verwässernden Kapitalerhöhung, um die Bormioli-Schulden in den Griff zu bekommen.
Aber was wäre, wenn wir den Spieß umdrehen?
Die Idee: „Verkauf“ von Moulded Glass (MG) direkt an uns Aktionäre.
Anstatt auf Gedeih und Verderb darauf zu hoffen, dass ein Käufer uns 1 Mrd EUR für die Glassparte hinblättern (während sie jeden Kratzer an den Schmelzwannen als Preisdrücker nutzen), könnte GX einen Split-off mit Bezugsrecht machen.
Das Szenario:
1. Gerresheimer gliedert das „Moulded Glass Powerhouse“ (MG) komplett aus.
2. Wir Aktionäre erhalten das Recht, die Aktien der neuen MG-Firma zu kaufen.
3. Zielwert der Emission: 600 Mio. EUR.
Warum das für uns ein Geniestreich wäre:
• GX wird zum Pure-Play: Gerresheimer wäre auf einen Schlag 600 Mio. EUR Schulden los. Die Zinslast sinkt massiv, die Bewertung für das verbleibende High-Tech-Geschäft (Injektoren/GLP-1) dürfte anspringen.
• Wir parken das Glasgeschäft: Für 600 Mio. EUR (ein EBITDA-Multiple von nur ca. 4x!) ist MG für uns ein Schnäppchen. Wir „parken“ die Sparte in einem eigenen Vehikel und verkaufen sie in 2-3 Jahren „in Ruhe“ für 900 Mio. oder 1 Mrd. EUR an einen Strategen, wenn der Markt wieder dreht.
• Keine Panik-Abschläge: Wir vermeiden den „Fire-Sale“. Wenn AOC (Active Ownership Capital) und die anderen Großen hier mitspielen, sanieren wir die Bilanz selbst, behalten aber das Upside aus dem späteren Glas-Verkauf.
Das wäre der ultimative Plan B zur Kapitalerhöhung. Wir geben GX das Cash zum Überleben und bekommen dafür eine profitabel arbeitende Glas-Cashcow zum Spottpreis.
Was meint ihr? Würdet ihr bei einer MG-Bezugsrechtsemission mitziehen, um GX „glasfrei“ zu machen, oder lieber auf den externen Käufer warten, der uns am Ende vielleicht doch nur hängen lässt?