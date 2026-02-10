JPMORGAN stuft UNICREDIT SPA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit von 83 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Delphine Lee erhöhte am Dienstagabend nach den Quartalszahlen der Italiener ihre Gewinnschätzungen je Aktie für 2026 bis 2027 leicht und für 2028 etwas stärker./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 21:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 21:13 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,70 % und einem Kurs von 77,05EUR auf Lang & Schwarz (10. Februar 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Delphine Lee

Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 87

Kursziel alt: 83

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



