    All for One plant Aktienrückkauf & neue Gewinnverwendung: Details

    Die All for One Group SE startet ein neues Aktienrückkaufangebot und passt zugleich ihre Gewinnverwendung an – mit unveränderter Dividende für die Aktionäre.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • All for One Group SE plant ein öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 2,3 % des Grundkapitals, was 115.000 Aktien entspricht.
    • Der Rückkaufpreis beträgt 38,60 EUR pro Aktie, und das Angebot läuft vom 18. Februar bis 4. März 2026.
    • Bei mehr als 115.000 eingereichten Aktien werden die Annahmeerklärungen verhältnismäßig berücksichtigt, wobei kleinere Angebote bevorzugt behandelt werden.
    • Der Vorstand schlägt der Hauptversammlung eine geänderte Verwendung des Bilanzgewinns vor, einschließlich der Einstellung von 20 Millionen EUR in die Gewinnrücklagen.
    • Die Dividende bleibt unverändert bei 1,20 EUR pro dividendenberechtigter Aktie.
    • Das aktuelle Aktienrückkaufprogramm 2025 wird vorübergehend ausgesetzt, um Platz für das neue Rückkaufangebot zu schaffen.

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei All for One Group ist am 17.03.2026.


    All for One Group

    ISIN:DE0005110001WKN:511000





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
