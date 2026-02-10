All for One plant Aktienrückkauf & neue Gewinnverwendung: Details
Die All for One Group SE startet ein neues Aktienrückkaufangebot und passt zugleich ihre Gewinnverwendung an – mit unveränderter Dividende für die Aktionäre.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- All for One Group SE plant ein öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 2,3 % des Grundkapitals, was 115.000 Aktien entspricht.
- Der Rückkaufpreis beträgt 38,60 EUR pro Aktie, und das Angebot läuft vom 18. Februar bis 4. März 2026.
- Bei mehr als 115.000 eingereichten Aktien werden die Annahmeerklärungen verhältnismäßig berücksichtigt, wobei kleinere Angebote bevorzugt behandelt werden.
- Der Vorstand schlägt der Hauptversammlung eine geänderte Verwendung des Bilanzgewinns vor, einschließlich der Einstellung von 20 Millionen EUR in die Gewinnrücklagen.
- Die Dividende bleibt unverändert bei 1,20 EUR pro dividendenberechtigter Aktie.
- Das aktuelle Aktienrückkaufprogramm 2025 wird vorübergehend ausgesetzt, um Platz für das neue Rückkaufangebot zu schaffen.
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei All for One Group ist am 17.03.2026.
+2,79 %
-17,63 %
-19,39 %
-14,75 %
-42,79 %
-25,22 %
-49,10 %
-36,40 %
+57,59 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte