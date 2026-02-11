„Made in India - Die Geschichte von Desh Bandhu Gupta, Lupin und der indischen Pharmaindustrie" Buchvorstellung in Mumbai

MUMBAI, Indien, 11. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Made in India, geschrieben von Sundeep Khanna und Manish Sabharwal, zeichnet drei bemerkenswerte Entwicklungen nach: der Aufstieg der indischen Pharmaindustrie, die Entstehung und Entwicklung von Lupin (BSE: 500257) (NSE: LUPIN) (REUTERS: LUPIN.BO) (BLOOMBERG: LPCIN) sowie das außergewöhnliche Leben ihres Gründers, Desh Bandhu Gupta. Gemeinsam beleuchten die drei Entwicklungen, wie ein Land, das einst vollständig von importierten Medikamenten abhängig war, zur Apotheke der Welt wurde. Das Buch schildert, wie das Leben eines Einzelnen, das schon früh von Widrigkeiten geprägt war und ohne Privilegien oder Gönnerschaft aufwuchs, auf unvorhersehbare Weise den Hunger und die Tatkraft nährte, sich in einem unversöhnlichen Staat zurechtzufinden, nationale Gesundheitsprioritäten und globale Standards zu vereinen, um ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen aufzubauen, dessen Medikamente Patienten in über 120 Ländern erreichen.

Made in India zeigt den Weg eines Dorfjungen aus Rajasthan, der es bis zum Lehrer, Professor und Pharmamitarbeiter brachte, bevor er ein Unternehmen im Wert von 10 Milliarden Dollar gründete. Es ist die Geschichte, wie jemand, der angesichts seiner Vorbilder zunächst nicht als Unternehmer erwartet wurde, gegen das System ankämpfte, seine Jobs im Lehramt sowie in der Pharmaindustrie aufgab, ein erfolgreiches Unternehmen aufbaute, einer Weltklassebranche Auftrieb verlieh und zur Wirtschaftsikone einer Nation wurde.

Der Mitbegründer von TeamLease Services, Manish Sabharwal, und der Journalist Sundeep Khanna haben das Buch mit großer Offenheit geschrieben. Darin werden Misserfolge, Finanzkrisen und der persönliche Tribut, den eine Führungsposition mit sich bringt, ebenso thematisiert wie Leistungen und Erfolge beim Aufbau eines der größten Generikakonzerne der Welt. Dies ist ein fesselndes Porträt von Unternehmertum ohne Mythenbildung – davon, wie Institutionen langsam aufgebaut, auf eine harte Probe gestellt und mit Entschlossenheit wieder aufgebaut werden. Made in India erzählt in anschaulichen Anekdoten, wie Desh Bandhu Gupta vom bescheidenen Professor zum Pharmatitan wurde und seine wahre Berufung darin fand, sich um die unerfüllten Bedürfnisse der Menschen zu kümmern. Es ist ein eindringlicher Aufruf an künftige Führungskräfte und zeigt seinen Weg zu visionärem Unternehmertum: wie er Rückschläge mit unbändigem Durchhaltevermögen sowie unerschütterlicher Überzeugungskraft überwand.