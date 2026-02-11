    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLupin AktievorwärtsNachrichten zu Lupin
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    „Made in India - Die Geschichte von Desh Bandhu Gupta, Lupin und der indischen Pharmaindustrie" Buchvorstellung in Mumbai

    „Made in India - Die Geschichte von Desh Bandhu Gupta, Lupin und der indischen Pharmaindustrie Buchvorstellung in Mumbai
    Foto: adobe.stock.com

    MUMBAI, Indien, 11. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Made in India, geschrieben von Sundeep Khanna und Manish Sabharwal, zeichnet drei bemerkenswerte Entwicklungen nach: der Aufstieg der indischen Pharmaindustrie, die Entstehung und Entwicklung von Lupin (BSE: 500257) (NSE: LUPIN) (REUTERS: LUPIN.BO) (BLOOMBERG: LPCIN) sowie das außergewöhnliche Leben ihres Gründers, Desh Bandhu Gupta. Gemeinsam beleuchten die drei Entwicklungen, wie ein Land, das einst vollständig von importierten Medikamenten abhängig war, zur Apotheke der Welt wurde. Das Buch schildert, wie das Leben eines Einzelnen, das schon früh von Widrigkeiten geprägt war und ohne Privilegien oder Gönnerschaft aufwuchs, auf unvorhersehbare Weise den Hunger und die Tatkraft nährte, sich in einem unversöhnlichen Staat zurechtzufinden, nationale Gesundheitsprioritäten und globale Standards zu vereinen, um ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen aufzubauen, dessen Medikamente Patienten in über 120 Ländern erreichen.

    (L to R) - Dilip Shanghvi, Sun Pharma; Dr. Yusuf Hamied, Cipla; G.V. Prasad, Dr. Reddy’s; Prof. M. M. Sharma, Ex-(UDCT) ICT; Vinita Gupta, Lupin; Moderator, Manish Sabharwal.

    Made in India zeigt den Weg eines Dorfjungen aus Rajasthan, der es bis zum Lehrer, Professor und Pharmamitarbeiter brachte, bevor er ein Unternehmen im Wert von 10 Milliarden Dollar gründete. Es ist die Geschichte, wie jemand, der angesichts seiner Vorbilder zunächst nicht als Unternehmer erwartet wurde, gegen das System ankämpfte, seine Jobs im Lehramt sowie in der Pharmaindustrie aufgab, ein erfolgreiches Unternehmen aufbaute, einer Weltklassebranche Auftrieb verlieh und zur Wirtschaftsikone einer Nation wurde.

    Der Mitbegründer von TeamLease Services, Manish Sabharwal, und der Journalist Sundeep Khanna haben das Buch mit großer Offenheit geschrieben. Darin werden Misserfolge, Finanzkrisen und der persönliche Tribut, den eine Führungsposition mit sich bringt, ebenso thematisiert wie Leistungen und Erfolge beim Aufbau eines der größten Generikakonzerne der Welt. Dies ist ein fesselndes Porträt von Unternehmertum ohne Mythenbildung – davon, wie Institutionen langsam aufgebaut, auf eine harte Probe gestellt und mit Entschlossenheit wieder aufgebaut werden. Made in India erzählt in anschaulichen Anekdoten, wie Desh Bandhu Gupta vom bescheidenen Professor zum Pharmatitan wurde und seine wahre Berufung darin fand, sich um die unerfüllten Bedürfnisse der Menschen zu kümmern. Es ist ein eindringlicher Aufruf an künftige Führungskräfte und zeigt seinen Weg zu visionärem Unternehmertum: wie er Rückschläge mit unbändigem Durchhaltevermögen sowie unerschütterlicher Überzeugungskraft überwand. 

    Seite 1 von 4 



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    „Made in India - Die Geschichte von Desh Bandhu Gupta, Lupin und der indischen Pharmaindustrie" Buchvorstellung in Mumbai MUMBAI, Indien, 11. Februar 2026 /PRNewswire/ - Made in India, geschrieben von Sundeep Khanna und Manish Sabharwal, zeichnet drei bemerkenswerte Entwicklungen nach: der Aufstieg der indischen Pharmaindustrie, die Entstehung und Entwicklung von Lupin …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     