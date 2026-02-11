    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Netanjahu zu Gesprächen bei Trump in Washington

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump empfängt Netanjahu zu Gesprächen im Weißen Haus.
    • Hauptthema: US-Iran-Verhandlungen und israelische Sicht.
    • Austausch von Geheimdienstinfos über Iran und Proteste.
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON/TEL AVIV (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump empfängt an diesem Mittwoch den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zu Gesprächen. Bei dem Treffen um 11.00 Uhr (Ortszeit, 17.00 Uhr MEZ) im Weißen Haus wird es Netanjahu zufolge vor allem um die Verhandlungen der USA mit dem Iran gehen. Er werde Trump die israelische Auffassung zu den Gesprächen mit der Islamischen Republik darlegen, sagte Netanjahu im Vorfeld. Es solle aber auch die Lage im Gazastreifen und in der Region besprochen werden.

    Die israelische Zeitung "Jediot Achronot" berichtete, Netanjahu wolle mit Trump aktuelle Geheimdienstinformationen über das iranische Raketenprogramm teilen sowie über das Massaker, das "das Regime an seinen eigenen Bürgern verübt hat". Die Führung in Teheran hatte regierungskritische Massenproteste gewaltsam niederschlagen lassen, dabei wurden auf dem Höhepunkt der Proteste in den Nächten des 8. und 9. Januar Tausende Demonstranten getötet./ngu/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
