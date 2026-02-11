Schnieder legt weiterentwickelte Reformvorschläge zum Führerschein

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) legt am Mittwoch (13.00 Uhr) in Berlin weiterentwickelte Eckpunkte einer geplanten Reform der Fahrschulausbildung vor. Ziel ist es laut Ministerium, den Erwerb des Führerscheins bezahlbarer zu machen - bei gleichbleibend hohen Standards der Verkehrssicherheit.

Schnieder hatte im vergangenen Oktober erste Vorschläge vorgelegt. Diese wurden laut Ministerium mit den Ländern diskutiert und weiterentwickelt. Der Bund braucht für eine Reform die Länder. Entscheidungen könnte es bei einer Verkehrsministerkonferenz Ende März geben.