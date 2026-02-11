    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Commerzbank legt Details zur Bilanz 2025 vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Commerzbank erzielt 2025 netto 2,63 Mrd. Euro Gewinn.
    • Höhere Dividende und Aktienrückkauf für Aktionäre.
    • 3.900 Stellenabbau bis 2027, Kosten von 700 Mio. Euro.
    Commerzbank legt Details zur Bilanz 2025 vor
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank hat trotz hoher Kosten für ihren Stellenabbau einen Gewinn nur knapp unter Rekordniveau erzielt. Deutschlands zweitgrößte Privatbank verdiente 2025 netto 2,63 Milliarden Euro, minimal weniger als 2024, und will nun die Aktionäre mit einer höheren Dividende und einem weiteren Aktienrückkauf davon profitieren lassen. An diesem Mittwoch (7 Uhr) legt der Dax -Konzern seine genauen Jahreszahlen vor, um 10.30 Uhr soll Vorstandschefin Bettina Orlopp vor die Presse treten.

    2024 hatte die Commerzbank mit knapp 2,7 Milliarden Euro den höchsten Gewinn ihrer Geschichte erzielt. Zeit zum Feiern blieb aber wenig, denn das Übernahmeringen mit der Unicredit hat dem Dax-Konzern turbulente Zeiten beschert. Um die Attacke der italienischen Großbank abzuwehren, peilt die Commerzbank ehrgeizige Renditeziele an. Zudem will sie bis Ende 2027 etwa 3.900 Vollzeitstellen streichen, 3.300 davon in Deutschland, und rechnet dafür einmalig mit Kosten von 700 Millionen Euro.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.853,38€
    Basispreis
    2,14
    Ask
    × 11,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.211,34€
    Basispreis
    22,38
    Ask
    × 11,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Ringen mit der Unicredit gibt es seit Monaten keine Bewegung. Zwar sind die Italiener mit gut 26 Prozent größter Aktionär bei der Commerzbank und haben über Finanzinstrumente Zugriff auf weitere gut drei Prozent der Anteile. Doch Unicredit-Chef Andrea Orcel schreckt wegen des hohen Aktienkurses vor einem Übernahmeangebot zurück - ab der Schwelle von 30 Prozent wäre er dazu verpflichtet. Die Bundesregierung, die rund 12 Prozent der Commerzbank-Anteile hält, lehnt eine Übernahme ab und will ihre Aktien nicht verkaufen./als/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 25.013 auf Lang & Schwarz (10. Februar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +2,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 39,94 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -15,31 %/+7,27 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Commerzbank legt Details zur Bilanz 2025 vor Die Commerzbank hat trotz hoher Kosten für ihren Stellenabbau einen Gewinn nur knapp unter Rekordniveau erzielt. Deutschlands zweitgrößte Privatbank verdiente 2025 netto 2,63 Milliarden Euro, minimal weniger als 2024, und will nun die Aktionäre mit …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     