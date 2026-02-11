    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    Termine am 11. Februar 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Aker ASA und SGS veröffentlichen Jahreszahlen heute.
    • Commerzbank und Siemens Energy präsentieren Q1-Zahlen.
    • Wichtige Konjunkturdaten aus China und USA erwartet.
    TAGESVORSCHAU - Termine am 11. Februar 2026
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 11. Februar 2026

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 NOR: Aker ASA, Jahreszahlen
    06:30 CHE: SGS, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Commerzbank, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 Analystencall, 10.30 Pk) 07:00 DEU: Siemens Energy, Q1-Zahlen (8.30 Pk)
    07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q1-Zahlen
    07:00 DEU: TKMS, Q1-Zahlen (9.30 Pk)
    07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q1-Zahlen (9.00 Pk und Analystencall) 07:00 CHE: Schindler, Jahreszahlen
    07:00 NLD: ABN Amro, Jahreszahlen
    07:00 NLD: Randstad, Jahreszahlen
    07:00 NLD: Heineken, Jahreszahlen
    07:00 AUT: Bawag Group, Jahreszahlen
    07:00 FRA: Rexel, Jahreszahlen
    07:30 AUT: Voestalpine, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Douglas, Q1-Zahlen (detailliert) (11.00 Analystencall) 07:30 FRA: Totalenergies, Jahreszahlen
    07:30 FRA: Dassault Systemes, Jahreszahlen
    07:30 NOR: Storebrand, Jahreszahlen
    07:30 NLD: Ahold Delhaize, Jahreszahlen
    08:00 NOR: Yara, Jahreszahlen
    13:00 USA: McDonald's, Q4-Zahlen
    13:00 USA: Kraft Heinz, Q4-Zahlen
    13:35 USA: T-Mobile US, Q4-Zahlen (14.30 Uhr Capital Markets Day Update) 17:45 FRA: Michelin, Jahreszahlen
    17:45 FRA: EssilorLuxottica, Jahreszahlen
    19:00 DEU: Deutsche Börse, Jahreszahlen

    ITA: Banca Generali, Jahreszahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 CHN: Erzeugerpreise 1/26
    02:30 CHN: Verbraucherpreise 1/26
    10:00 ITA: Industrieproduktion 12/25
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
    14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 1/26
    14:30 USA: Realeinkommen 1/26
    16:30 RUS: EIA Ölbericht (Woche)
    17:00 RUS: Arbeitslosenquote 12/25

    SONSTIGE TERMINE
    08:00 DEU: Pk Société Générale: Marktausblick 2026, Frankfurt/M.

    09:30 DEU: Zweitägige «Frankfurt Digital Finance» Konferenz der europäischen Finanzindustrie

    09:30 DEU: «Factory of the Future» - GEA eröffnet Pharma- und Kompetenzzentrum Gefriertrocknung u.a. mit Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne), Elsdorf

    10:00 DEU: Online-Pk Bitkom e.V. «Hybride Angriffe: Wie gut vorbereitet ist die deutsche Wirtschaft»

    BEL: Gipfeltreffen der europäischen Industrie mit Staats- und Regierungschefs der EU + 13.15 Eröffnungsstatements (u.a. von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen) + ca. 14.10 Doorstep mit Wopke Hoekstra, EU-Kommissar für Klima, Netto-Null-Emmissionen und sauberes Wachstum + ca. 15.00 Schlussbemerkungen vom belgischen Premierminister Bart De Wever + 17.30 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz mit Q+A vor Industrievertretern

    BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel

    HINWEIS
    JPN: Feiertag, Börse geschlossen
    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi





