    Teurer Führerschein

    BSW für 2.000-Euro-Gutschein vom Staat

    Für Sie zusammengefasst
    • Finanzspritze von bis zu 2.000 Euro für Jugendliche.
    • Kosten durch Einschnitte bei Elektroauto-Förderung.
    • Mobilitätsgutschein auch für Bahn-Tickets nutzbar.
    Teurer Führerschein - BSW für 2.000-Euro-Gutschein vom Staat
    BERLIN (dpa-AFX) - Als Hilfe auf dem Weg zum Führerschein fordert das Bündnis Sahra Wagenknecht für Jugendliche eine Finanzspritze vom Staat von bis zu 2.000 Euro. Die Kosten von rund einer Milliarde Euro pro Jahr könnten durch Einschnitte bei der Förderung von Elektroautos und eine Erbschaftssteuer-Reform finanziert werden, sagte BSW-Chef Fabio De Masi.

    "Es ist nach den Verwerfungen der Corona-Zeit angebracht, etwas für die jungen Menschen aus einkommensschwachen Haushalten zu tun", meinte der Europaabgeordnete. Der "Mobilitätsgutschein" solle von Bund und Ländern bezahlt werden. Statt für den Führerschein könnte er auch für Bahn-Tickets eingesetzt werden, schlug De Masi vor.

    Der Maximalbetrag von 2.000 Euro sei gedacht für Jugendliche aus einkommensschwachen Haushalten, die den Führerschein bereits mit 17 machen und durch frühzeitiges begleitetes Fahren ihre Fahrsicherheit erhöhen.

    Heute Nachmittag will auch Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) weiterentwickelte Eckpunkte einer Reform der Fahrschulausbildung vorlegen - um den Erwerb des Führerscheins bezahlbarer zu machen./vsr/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
