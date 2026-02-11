    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchindler Holding AktievorwärtsNachrichten zu Schindler Holding
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Operative Erholung beendet – Jetzt Fokus auf profitables Wachstum!

    Schindler steigert Gewinn und Marge, trotzt rückläufigem Cashflow und investiert zugleich in Klimaziele – ein Konzern, der weltweit Milliarden Menschen bewegt.

    Operative Erholung beendet – Jetzt Fokus auf profitables Wachstum!
    • Schindler Holding AG hat im Geschäftsjahr 2025 einen Konzerngewinn von CHF 1,1 Mrd. erzielt, was 9,8% des Umsatzes entspricht.
    • Die EBIT-Marge wurde auf 12,6% erhöht, mit einem Wert von 13,0% im vierten Quartal.
    • Der Auftragseingang und Umsatz betrugen CHF 11.313 Mio. bzw. CHF 10.947 Mio., was einem Anstieg in Lokalwährungen von 3,1% bzw. 1,3% entspricht.
    • Das Betriebsergebnis stieg auf CHF 1.384 Mio., während der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit um 7% auf CHF 1.490 Mio. zurückging.
    • Schindler verfolgt das Ziel, bis 2040 Netto-Null-Emissionen in der gesamten Wertschöpfungskette zu erreichen, mit einer 90%igen Reduktion der Treibhausgasemissionen.
    • Der Schindler-Konzern beschäftigt über 67.000 Mitarbeitende in mehr als 100 Ländern und bewegt täglich über 2 Milliarden Menschen mit seinen Mobilitätslösungen.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Schindler Holding ist am 11.02.2026.


    Schindler Holding

    +0,23 %
    +2,61 %
    +4,01 %
    +10,95 %
    +19,87 %
    +67,40 %
    +42,78 %
    +676,81 %
    ISIN:CH0024638212WKN:A0JJWH





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Operative Erholung beendet – Jetzt Fokus auf profitables Wachstum! Schindler steigert Gewinn und Marge, trotzt rückläufigem Cashflow und investiert zugleich in Klimaziele – ein Konzern, der weltweit Milliarden Menschen bewegt.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     