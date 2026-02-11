Operative Erholung beendet – Jetzt Fokus auf profitables Wachstum!
Schindler steigert Gewinn und Marge, trotzt rückläufigem Cashflow und investiert zugleich in Klimaziele – ein Konzern, der weltweit Milliarden Menschen bewegt.
- Schindler Holding AG hat im Geschäftsjahr 2025 einen Konzerngewinn von CHF 1,1 Mrd. erzielt, was 9,8% des Umsatzes entspricht.
- Die EBIT-Marge wurde auf 12,6% erhöht, mit einem Wert von 13,0% im vierten Quartal.
- Der Auftragseingang und Umsatz betrugen CHF 11.313 Mio. bzw. CHF 10.947 Mio., was einem Anstieg in Lokalwährungen von 3,1% bzw. 1,3% entspricht.
- Das Betriebsergebnis stieg auf CHF 1.384 Mio., während der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit um 7% auf CHF 1.490 Mio. zurückging.
- Schindler verfolgt das Ziel, bis 2040 Netto-Null-Emissionen in der gesamten Wertschöpfungskette zu erreichen, mit einer 90%igen Reduktion der Treibhausgasemissionen.
- Der Schindler-Konzern beschäftigt über 67.000 Mitarbeitende in mehr als 100 Ländern und bewegt täglich über 2 Milliarden Menschen mit seinen Mobilitätslösungen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Schindler Holding ist am 11.02.2026.
