DAX-FLASH
Leitindex arbeitet weiter an 25.000-Punkte-Hürde
- Dax kämpft um Ausbruch über 25.000 Punkte.
- Aktueller Stand: 25.013 Punkte, leicht gestiegen.
- US-Indizes zeigen wenig Schwung vor Arbeitsmarktbericht.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax versucht sich auch am Mittwoch am Ausbruch über die Charthürde bei 25.000 Punkten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 25.013 Punkte. Am Dienstag war der Dax zeitweise bis auf gut 25.075 Punkte gestiegen, dann aber wieder unter die runde Marke gerutscht. Das eine Woche alte, nächste Zwischenhoch liegt knapp unter 25.100 Punkten.
Frischer Schwung der US-Indizes fehlt, auch wenn der Dow Jones Industrial abermals ein Rekordhoch erreichte. Letztlich blieb allerdings vom Kursgewinn kaum etwas übrig. Die anderen Indizes scheuten vor einem Vorstoß auf ihre Bestmarken.
Nicht nur die US-Anleger warten gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht am Mittwochnachmittag mitteleuropäischer Zeit./ag/stk
DAX........im "W"-Ausführungstag
Man muß nicht auf den letzten Drops warten, aber wem erzähl ich das - Wichtig ist immer nur: Jeder konnte dabei sein, so geht Forum & Mehrwert... 🎵
Guten Morgen, nach einem Tag Pause ist der Generator heut wieder bereit und spuckt die 24.710 als XC-Marke aus. Klasse Forum derzeit, hat gut an Qualität gewonnen, so darfs ruhig weiter gehen. Haut rein, es werden wieder die Fetzen fliegen....