    Vidac Pharma Holding Plc startet In-Vivo-Präklinisches Programm in Psoriasis und erweitert seine HK2/VDAC-Plattform über die Onkologie hinaus

    Foto: adobe.stock.com

    Studie wird von PharmaLegacy, einer führenden Auftragsforschungsorganisation, durchgeführt

     

    London (UK), 11. Februar 2026 – Vidac Pharma Holding Plc (XETRA und Tradegate: T9G; ISIN: GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ), ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das First-in-Class-Therapien entwickelt, die auf den HK2/VDAC-Stoffwechsel-Checkpoint abzielen, gab heute die Einleitung eines In-vivo-präklinischen Programms in Psoriasis bekannt. Dies markiert die erste formale Evaluierung seiner proprietären Technologieplattform außerhalb der Onkologie.

     

    Die Studie wird von PharmaLegacy durchgeführt, einer hoch angesehenen Auftragsforschungsorganisation (CRO) mit ausgewiesener Expertise in Dermatologie und entzündlichen Krankheitsmodellen. Das Programm ist darauf ausgelegt, das Potenzial des HK2/VDAC-Targeting-Ansatzes von Vidac Pharma bei Psoriasis zu evaluieren – einer chronischen immunvermittelten entzündlichen Hauterkrankung, die durch übermäßige Keratinozytenproliferation und Immundysregulation gekennzeichnet ist.

     

    Diese Initiative stellt eine strategische Erweiterung der Entwicklungspipeline von Vidac Pharma dar und spiegelt die breitere Anwendbarkeit seiner metabolisch basierten Therapieplattform bei Krankheiten wider, die durch pathologischen zellulären Stoffwechsel angetrieben werden.

     

    Wissenschaftliche Grundlage

     

    Die Wirkstoffkandidaten von Vidac Pharma sind darauf ausgelegt, die Interaktion zwischen Hexokinase 2 (HK2), einem Schlüsselenzym im Glykolyseweg, und dem spannungsabhängigen Anionenkanal (VDAC) auf der äußeren Mitochondrienmembran zu modulieren. In der Onkologie unterstützt die aberrante HK2-VDAC-Bindung den Warburg-Effekt, indem sie aerobe Glykolyse, übermäßige Laktatproduktion, unkontrollierte Proliferation und Immunevasion fördert.

     

    Eine wachsende Zahl veröffentlichter wissenschaftlicher Erkenntnisse legt nahe, dass ähnliche Stoffwechselanomalien eine bedeutende Rolle in der Pathophysiologie der Psoriasis über zwei konvergierende Mechanismen spielen könnten:

     

    HK2-Überexpression und Keratinozyten-Hyperproliferation

     

    Veröffentlichte Studien haben eine signifikant erhöhte HK2-Expression in psoriatischen Läsionen im Vergleich zu gesunder Haut nachgewiesen. Diese gesteigerte glykolytische Aktivität wird mit der übermäßigen und dysregulierten Proliferation von Keratinozyten assoziiert – einem definierenden pathologischen Merkmal der Psoriasis. Obwohl Psoriasis eine nicht-maligne Erkrankung ist, weist das Stoffwechselverhalten psoriatischer Keratinozyten mechanistische Ähnlichkeiten mit hyperproliferativen Prozessen auf, die bei Krebs beobachtet werden.

