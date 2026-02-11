    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsthyssenkrupp nucera AktievorwärtsNachrichten zu thyssenkrupp nucera
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    thyssenkrupp nucera: Positives Q1 im Rahmen der Prognose und Ausbau des Technologieportfolios

    Zwischen rückläufigen Aufträgen, sinkendem Umsatz und steigenden F&E-Investitionen stellt thyssenkrupp nucera die Weichen für künftiges Wachstum im Geschäftsjahr 2025/2026.

    thyssenkrupp nucera: Positives Q1 im Rahmen der Prognose und Ausbau des Technologieportfolios
    Foto: thyssenkrupp nucera
    • thyssenkrupp nucera verzeichnete im 1. Quartal 2025/2026 einen Auftragseingang von 75 Mio. Euro, was einem Rückgang von 21 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Der Umsatz fiel um 44 % auf 147 Mio. Euro, hauptsächlich aufgrund projektbedingter Verschiebungen im Bereich grüner Wasserstoff und geringerer Neubestellungen im Chlor-Alkali-Geschäft.
    • Das Unternehmen investierte 9 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung, was einer Erhöhung um 31 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, um das Technologieportfolio auszubauen.
    • Das EBIT betrug -4 Mio. Euro, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahreswert von 8 Mio. Euro darstellt, belastet durch hohe Schwankungen in Derivatepositionen.
    • Für das Geschäftsjahr 2025/2026 wird ein Auftragseingang zwischen 350 und 900 Mio. Euro sowie ein Umsatz zwischen 500 und 600 Mio. Euro prognostiziert.
    • Im Segment Grüner Wasserstoff wird ein Umsatz zwischen 150 und 220 Mio. Euro erwartet, während im Chlor-Alkali-Segment ein Umsatz zwischen 320 und 400 Mio. Euro prognostiziert wird.

    Der nächste wichtige Termin, Q1-Ergebnis 2025/2026, bei thyssenkrupp nucera ist am 11.02.2026.

    Der Kurs von thyssenkrupp nucera lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,3150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,03 % im Plus.


    thyssenkrupp nucera

    +0,03 %
    +1,75 %
    +4,96 %
    +7,13 %
    -1,14 %
    -54,23 %
    ISIN:DE000NCA0001WKN:NCA000





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    thyssenkrupp nucera: Positives Q1 im Rahmen der Prognose und Ausbau des Technologieportfolios Zwischen rückläufigen Aufträgen, sinkendem Umsatz und steigenden F&E-Investitionen stellt thyssenkrupp nucera die Weichen für künftiges Wachstum im Geschäftsjahr 2025/2026.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     