thyssenkrupp nucera: Positives Q1 im Rahmen der Prognose und Ausbau des Technologieportfolios
Zwischen rückläufigen Aufträgen, sinkendem Umsatz und steigenden F&E-Investitionen stellt thyssenkrupp nucera die Weichen für künftiges Wachstum im Geschäftsjahr 2025/2026.
Foto: thyssenkrupp nucera
- thyssenkrupp nucera verzeichnete im 1. Quartal 2025/2026 einen Auftragseingang von 75 Mio. Euro, was einem Rückgang von 21 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Der Umsatz fiel um 44 % auf 147 Mio. Euro, hauptsächlich aufgrund projektbedingter Verschiebungen im Bereich grüner Wasserstoff und geringerer Neubestellungen im Chlor-Alkali-Geschäft.
- Das Unternehmen investierte 9 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung, was einer Erhöhung um 31 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, um das Technologieportfolio auszubauen.
- Das EBIT betrug -4 Mio. Euro, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahreswert von 8 Mio. Euro darstellt, belastet durch hohe Schwankungen in Derivatepositionen.
- Für das Geschäftsjahr 2025/2026 wird ein Auftragseingang zwischen 350 und 900 Mio. Euro sowie ein Umsatz zwischen 500 und 600 Mio. Euro prognostiziert.
- Im Segment Grüner Wasserstoff wird ein Umsatz zwischen 150 und 220 Mio. Euro erwartet, während im Chlor-Alkali-Segment ein Umsatz zwischen 320 und 400 Mio. Euro prognostiziert wird.
Der nächste wichtige Termin, Q1-Ergebnis 2025/2026, bei thyssenkrupp nucera ist am 11.02.2026.
Der Kurs von thyssenkrupp nucera lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,3150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,03 % im
Plus.
+0,03 %
+1,75 %
+4,96 %
+7,13 %
-1,14 %
-54,23 %
