    Commerzbank übertrifft Wachstumsziel 2025 mit Rekordergebnis

    Rekordgewinne, stabile Risiken und höhere Ausschüttungen: Die Commerzbank präsentiert für 2025 starke Zahlen und gibt für 2026 einen optimistischen Ausblick für ihre Aktionäre.

    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa
    • Das operative Ergebnis der Commerzbank im Jahr 2025 wurde um 18 % auf 4,5 Mrd. Euro gesteigert und erreichte einen Rekordwert
    • Das Nettoergebnis lag bei 2,6 Mrd. Euro, trotz Restrukturierungsaufwendungen von 562 Mio. Euro, bereinigt um diese Aufwendungen bei 3 Mrd. Euro, was einem Anstieg von rund 13 % entspricht
    • Die Erträge stiegen um 10 % auf 12,2 Mrd. Euro, wobei der Provisionsüberschuss um 7 % auf 4 Mrd. Euro gewachsen ist
    • Die Cost-Income-Ratio wurde um 2 Prozentpunkte auf 57 % verbessert, das Risikoergebnis blieb stabil bei minus 722 Mio. Euro, und die NPE-Quote unverändert bei 1,1 %
    • Für 2026 erwartet die Bank ein Nettoergebnis über dem ursprünglichen Ziel von 3,2 Mrd. Euro, mit einer geplanten Kapitalrückgabe von 100 % des Nettoergebnisses nach Abzug von AT-1-Kuponzahlungen
    • Die Commerzbank plant, ihre Dividende auf 1,10 Euro je Aktie zu erhöhen, und setzt auf umfangreiche Aktienrückkäufe sowie eine kontinuierliche Steigerung der Kapitalrückgaben an die Aktionäre

