Commerzbank übertrifft Wachstumsziel 2025 mit Rekordergebnis
Rekordgewinne, stabile Risiken und höhere Ausschüttungen: Die Commerzbank präsentiert für 2025 starke Zahlen und gibt für 2026 einen optimistischen Ausblick für ihre Aktionäre.
- Das operative Ergebnis der Commerzbank im Jahr 2025 wurde um 18 % auf 4,5 Mrd. Euro gesteigert und erreichte einen Rekordwert
- Das Nettoergebnis lag bei 2,6 Mrd. Euro, trotz Restrukturierungsaufwendungen von 562 Mio. Euro, bereinigt um diese Aufwendungen bei 3 Mrd. Euro, was einem Anstieg von rund 13 % entspricht
- Die Erträge stiegen um 10 % auf 12,2 Mrd. Euro, wobei der Provisionsüberschuss um 7 % auf 4 Mrd. Euro gewachsen ist
- Die Cost-Income-Ratio wurde um 2 Prozentpunkte auf 57 % verbessert, das Risikoergebnis blieb stabil bei minus 722 Mio. Euro, und die NPE-Quote unverändert bei 1,1 %
- Für 2026 erwartet die Bank ein Nettoergebnis über dem ursprünglichen Ziel von 3,2 Mrd. Euro, mit einer geplanten Kapitalrückgabe von 100 % des Nettoergebnisses nach Abzug von AT-1-Kuponzahlungen
- Die Commerzbank plant, ihre Dividende auf 1,10 Euro je Aktie zu erhöhen, und setzt auf umfangreiche Aktienrückkäufe sowie eine kontinuierliche Steigerung der Kapitalrückgaben an die Aktionäre
Der nächste wichtige Termin, Bilanzpressekonferenz 2026 / Ergebnis Q4 2025, bei Commerzbank ist am 11.02.2026.
