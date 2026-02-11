    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSCHOTT Pharma AktievorwärtsNachrichten zu SCHOTT Pharma
    SCHOTT Pharma startet positiv ins 2026er Jahr – Prognose bestätigt

    Mit einem soliden Umsatzplus und steigender Profitabilität legt SCHOTT Pharma im ersten Quartal 2026 einen erfolgreichen Start ins neue Geschäftsjahr hin.

    SCHOTT Pharma startet positiv ins 2026er Jahr – Prognose bestätigt
    Foto: Martin Schutt - picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild
    • SCHOTT Pharma startet positiv ins Geschäftsjahr 2026 mit einem währungsbereinigten Umsatzanstieg von 4,8 % auf 240,2 Mio. EUR im Q1 2026
    • Die EBITDA-Marge stieg auf 27,1 % (Q1 2025: 25,4 %), das EBITDA betrug 65,2 Mio. EUR, was einem Anstieg von 11,1 % entspricht
    • Der Anteil margenstarker High Value Solutions (HVS) lag bei 57 %, was an das Niveau des Vorjahres anknüpft und die Profitabilität stärkt
    • Das Segment Drug Containment Solutions (DCS) verzeichnete einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von 9,4 % auf 137,2 Mio. EUR, mit einer EBITDA-Marge von 24,3 %
    • Das Segment Drug Delivery Systems (DDS) blieb mit 103,1 Mio. EUR auf Vorjahresniveau, währungsbereinigt leicht rückläufig (-0,8 %), mit einer EBITDA-Marge von 31,6 %
    • Das Unternehmen bestätigt seine Prognose für 2026: währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 2–5 % und eine EBITDA-Marge von rund 27 %, trotz anhaltender Unsicherheiten

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung (Q1 2026), bei SCHOTT Pharma ist am 11.02.2026.

    Der Kurs von SCHOTT Pharma lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,680EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,07 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.318,89PKT (+1,15 %).


    SCHOTT Pharma

    +0,07 %
    +3,82 %
    -5,23 %
    -18,13 %
    -38,42 %
    -46,62 %
    ISIN:DE000A3ENQ51WKN:A3ENQ5





    1 im Artikel enthaltener Wert
    SCHOTT Pharma startet positiv ins 2026er Jahr – Prognose bestätigt Mit einem soliden Umsatzplus und steigender Profitabilität legt SCHOTT Pharma im ersten Quartal 2026 einen erfolgreichen Start ins neue Geschäftsjahr hin.
