Weltweit führende Experten bestimmen die ersten Preisträger des Shaw Prize für Informatik

Das erste Auswahlkomitee, dem weltweit führende Experten angehören, wird die ersten Preisträger auswählen. Nominierungen sind von September bis November 2026 möglich; die Bekanntgabe ist für das Frühjahr 2027 vorgesehen.

HONG KONG, 11. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Am 28. Januar gab die The Shaw Prize Foundation die Einrichtung des Shaw Prize für Informatik bekannt. Damit ergänzt er die bestehenden Preise in Astronomie, Lebenswissenschaften und Medizin sowie in den Mathematischen Wissenschaften.

Leiterin des Komitees ist Professorin Jennifer Chayes, Dekanin des College of Computing, Data Science and Society an der UC Berkeley. Sie verwies auf die Vielfalt des Komitees als zentrale Stärke: „Unser Komitee vereint außergewöhnliche Expertise aus der ganzen Welt und spiegelt damit den internationalen sowie interdisziplinären Charakter der Informatik heute wider. Diese Vielfalt gewährleistet ein ausgewogenes, inklusives und strenges Bewertungsverfahren."

Professor Tony Chan, der das Planungskomitee leitete, das den neuen Preis konzipiert hat, ist ebenfalls Mitglied des Auswahlkomitees. Als ehemaliger Präsident der Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) sowie der King Abdullah University of Science and Technology hofft er, dass der Shaw Prize „mit seinem Ansehen und seiner Erfolgsbilanz echte herausragende Beiträge zur Informatik würdigen wird".

Ein weiterer ehemaliger Universitätspräsident im Komitee ist Professor John L. Hennessy, der 16 Jahre lang Präsident der Stanford University war und 2017 den ACM A.M. Turing Award erhielt. „Ich hoffe", sagte er, „dass der Shaw Prize die Bedeutung und die intellektuelle Tiefe der Informatik als Fachgebiet deutlich anerkennt."

Dem Komitee gehören außerdem drei weitere Turing-Award-Preisträger an: die Professoren Jack Dongarra, Yann LeCun und Joseph Sifakis. Professor Dongarra, Träger des Turing Award 2021 und derzeit emeritierter Forschungsprofessor an der University of Tennessee, Knoxville, sagte, es sei ihm eine Ehre, diesen neuen Preis von Grund auf mitzugestalten: „Ich hoffe, der Preis setzt ein Signal, dass mutige, das Fach prägende Ideen, insbesondere jüngere, von der weltweiten Gemeinschaft gesehen, wertgeschätzt und gefeiert werden."

Professor Sifakis, Preisträger des Jahres 2007 und derzeit emeritierter Forschungsdirektor des CNRS am Verimag Laboratory, sprach über die tiefsten Herausforderungen des Fachgebiets: „Die Antwort auf die Suche nach Intelligenz liegt darin, mentale Phänomene zu erforschen und zu verstehen, wie Bewusstsein in lebenden Organismen entstanden ist."

Professor LeCun, geschäftsführender Vorsitzender von AMI Labs und Jacob T. Schwartz Professor für Informatik an der New York University, erhielt den Turing Award 2018. Er war viele Jahre lang als leitender KI-Wissenschaftler bei Meta tätig.

„Computing gehört zu den wichtigsten menschlichen Fähigkeiten", sagte Professor Harry Shum, Vorsitzender des Universitätsrats der HKUST. Er betonte die Bedeutung der Informatik: „Wir erreichen das Niveau menschlicher Intelligenz schnell. Das wird beispiellose und tiefgreifende Auswirkungen auf die Menschheit haben, überwiegend positive, aber nicht ohne viele Bedenken."

Abschließend sagte Professorin Jeannette M. Wing, geschäftsführende Bereichsleiterin für Forschung und Professorin für Informatik an der Columbia University, zu den Perspektiven: „Es ist eine Würdigung der Informatik, dass die The Shaw Prize Foundation unser Fachgebiet anerkennt und jene ehrt, die nicht nur ein wissenschaftliches Verständnis der Berechnung geschaffen haben, sondern auch Technologien entwickelt haben, die jeden Aspekt unseres Lebens verändert haben."

„Dies ist eine übersetzte Fassung. Für fachliche Genauigkeit ziehen Sie bitte die englische Originalfassung heran."

