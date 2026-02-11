Das neue Rohstoffzeitalter: Warum Almonty Industries zum strategischen Eckpfeiler westlicher Sicherheit wird
Es gibt Momente an den Finanzmärkten, die sich erst unscheinbar ankündigen, dann aber eine ganze Branche in Bewegung setzen. Anfang Februar 2026 war genau so ein Moment. Während die großen Indizes keine wirkliche Richtung fanden und Anleger …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Es gibt Momente an den Finanzmärkten, die sich erst unscheinbar ankündigen, dann aber eine ganze Branche in Bewegung setzen. Anfang Februar 2026 war genau so ein Moment. Während die großen Indizes keine wirkliche Richtung fanden und Anleger verunsichert waren, rollte in Südkorea ein einzelner LKW über eine schmale Bergstraße. Seine Ladung: die ersten Tonnen Erz aus der Sangdong Wolframmine. Was wie ein technischer Routinevorgang wirkt, markiert in Wahrheit den Beginn eines geopolitischen Paradigmenwechsels. Denn Wolfram, ein Metall, das jahrzehntelang im Schatten stand, ist heute eines der strategisch wichtigsten Elemente der westlichen Industrie - und Almonty Industries steht plötzlich im Zentrum einer globalen Bewegung.
Lesen sie den Artikel hier weiter
Lesen sie den Artikel hier weiter
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte