JPMORGAN stuft PHILIPS NV auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Philips von 19,60 auf 22,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der mittelfristige Ausblick der Niederländer sorge für ein Déjà-vu, schrieb David Adlington am Dienstagabend im Nachgang des Geschäftsberichts. Im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen wolle der Konzern nämlich bereits seit dem Kapitalmarkttag 2016 und habe dies nur selten auch erreicht. Eine Marge im mittleren Zehn-Prozent-Bereich sei bereits für 2020 angepeilt gewesen, so Adlington. Nicht nur wegen Corona habe man das Ziel klar verfehlt und sei 2022 bei der Hälfte gelandet. Von diesem Tiefpunkt aus habe Philips zwar gut gegengesteuert, aber es brauche mehr Umsatzdynamik - gerade im Bereich Diagnosis & Treatment./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 22:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 27,70EUR auf Lang & Schwarz (11. Februar 2026, 07:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 22,60

Kursziel alt: 19,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 22,60 € , was einem Rückgang von -18,03% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer