Stärkere Nachfrage
Jahresstart bei Schott Pharma läuft unerwartet gut
- Schott Pharma startet stark ins Geschäftsjahr 2025/26.
- Erlös steigt um fast vier Prozent auf 240,2 Millionen Euro.
- Operativer Gewinn übertrifft Prognosen mit 65,2 Millionen Euro.
MAINZ (dpa-AFX) - Der Pharmazulieferer Schott Pharma ist überraschend schwungvoll in sein neues Geschäftsjahr 2025/26 gestartet. In den ersten drei Monaten bis Ende Dezember stieg der Erlös im Vergleich zum Vorjahr um fast vier Prozent auf 240,2 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Mainz mitteilte. Währungsbereinigt betrug das Plus rund fünf Prozent. Konzernchef Andreas Reisse sprach von einer stärkeren Nachfrage über das gesamte Portfolio hinweg, wobei der Anteil margenstarker Produkte weiter anstieg.
Analysten hatten bei Umsatz weniger erwartet. Ach der operative Verdienst übertraf die Prognosen: Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wuchs um gut elf Prozent auf 65,2 Millionen Euro. Der Gewinn unter dem Strich stieg auf 33,3 Millionen Euro, nach 29,8 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Der scheidende Konzernchef Reisse, der zum 1. Mai den Staffelstab an seinen Nachfolger Christian Mias übergibt, bekräftigte die Prognose für das Geschäftsjahr./tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie
Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 18.337 auf Ariva Indikation (10. Februar 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um +10,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,23 %.
Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 2,36 Mrd..
SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,833EUR. Von den letzten 6 Analysten der SCHOTT Pharma Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 25,00EUR was eine Bandbreite von -3,60 %/+60,67 % bedeutet.
In der aktuellen Ausgabe von Börse Online als Tradingtipp empfohlen.
Schott zieht den Kurssturz von Gerresheimer nach. Das ATL sollte bei 15€ erreicht worden sein. Bei Gerresheimer geht es wieder bergauf. SCHOTT sollte daher den Turnaround auch bald starten. Bin heute bei 15,09 weiter rein. Die 15 werden m.E. gut verteidigt.
Ich verstehe diesen extremen Abverkauf nicht. So schlecht waren die Zahlen nicht. Die Prognose für 2026 kann auch wieder erhöht werden, falls der Bedarf an Pharmaverpackungen anzieht.