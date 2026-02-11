Jahresstart bei Schott Pharma läuft unerwartet gut

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 18.337 auf Ariva Indikation (10. Februar 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um +10,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,23 %.

Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 2,36 Mrd..

SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,833EUR. Von den letzten 6 Analysten der SCHOTT Pharma Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 25,00EUR was eine Bandbreite von -3,60 %/+60,67 % bedeutet.