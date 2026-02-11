Commerzbank nimmt sich für 2026 mehr als 3,2 Milliarden Euro Gewinn vor

Unter dem Strich verdiente die Commerzbank 2025 gut 2,6 Milliarden Euro, wie sie bereits am Dienstag mitgeteilt hatte. Trotz hoher Kosten für den Abbau und die Verlagerung tausender Jobs verfehlte sie ihren Rekordgewinn von 2024 damit nur um rund zwei Prozent. Die Aktionäre sollen nun eine Dividende von 1,10 Euro je Aktie erhalten. Zudem will die Bank für bis zu 540 Millionen Euro weitere Aktien zurückkaufen./stw/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 25.034 auf Lang & Schwarz (11. Februar 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -0,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,56 %.

Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 39,34 Mrd..

Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -15,93 %/+6,49 % bedeutet.