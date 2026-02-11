ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt ArcelorMittal auf 'Buy' - Ziel hoch auf 62 Euro
- Jefferies hebt Kursziel für ArcelorMittal auf 62 Euro.
- Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.
- Stahlbranche profitiert von politischen Maßnahmen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ArcelorMittal von 44 auf 62 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die europäische Stahlbranche werde im neuen Geschäftszyklus dank der politischen Protektionsmaßnahmen deutlich höhere Gewinne einfahren als in der Vergangenheit, schrieb Cole Hathorn am Dienstagabend in ihrer Kaufempfehlung. Die Anleger sprächen schon von einem Narrativ "Stahl ist der neue Zement" und erwarteten entsprechend eine mehrjährige Neubewertungsphase. Hathorn sieht sich mit seiner operativen Ergebnisprognose für 2027 von 11,7 Milliarden Dollar 15 Prozent über dem Konsens./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 13:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ArcelorMittal Aktie
Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,53 % und einem Kurs von 53,80 auf Lang & Schwarz (11. Februar 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ArcelorMittal Aktie um +12,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +33,47 %.
Die Marktkapitalisierung von ArcelorMittal bezifferte sich zuletzt auf 41,46 Mrd..
ArcelorMittal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -34,97 %/+15,20 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 62 Euro