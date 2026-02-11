Jefferies hebt ArcelorMittal auf 'Buy' - Ziel hoch auf 62 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ArcelorMittal Aktie

Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,53 % und einem Kurs von 53,80 auf Lang & Schwarz (11. Februar 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ArcelorMittal Aktie um +12,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +33,47 %.

Die Marktkapitalisierung von ArcelorMittal bezifferte sich zuletzt auf 41,46 Mrd..

ArcelorMittal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9200 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -34,97 %/+15,20 % bedeutet.