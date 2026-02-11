    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDouglas AktievorwärtsNachrichten zu Douglas
    DOUGLAS Aktie: Solide Entwicklung in herausforderndem Marktumfeld

    Trotz konjunktureller Unsicherheit startet die DOUGLAS Group solide ins Geschäftsjahr 2025/26 – mit Umsatzplus, starkem Online-Wachstum und klaren Investitionsplänen.

    • Die DOUGLAS Group verzeichnete im ersten Quartal 2025/26 einen Umsatzanstieg von 1,7% auf 1,67 Milliarden Euro, trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds.
    • Das bereinigte EBITDA lag bei 333,7 Millionen Euro mit einer Marge von 19,9%, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
    • Das Online-Geschäft wächst weiterhin stark, mit einem Zuwachs von 4,2%, insbesondere durch Cross-Channel-Services wie Click & Collect Express.
    • Die Nettoverschuldung wurde deutlich auf 609 Millionen Euro reduziert, während der Free Cash Flow mit 464,4 Millionen Euro robust blieb.
    • Trotz Marktvolatilität und Preissensibilität bleiben die Guidance für das Gesamtjahr unverändert: Umsatz zwischen 4,65 und 4,80 Milliarden Euro und EBITDA-Marge von rund 16,5%.
    • Das Unternehmen investiert in die Weiterentwicklung seines Sortiments, den Ausbau des Filialnetzes und die Harmonisierung der IT-Landschaft, inklusive der Einführung neuer Marken wie about-face und Orebella.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Q1/3M 2025/2026 Ergebnisse, bei Douglas ist am 11.02.2026.

    Der Kurs von Douglas lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,310EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,18 % im Plus.
    50 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 11,300EUR das entspricht einem Minus von -0,09 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.318,89PKT (+1,15 %).


    ISIN:DE000BEAU1Y4WKN:BEAU1Y





