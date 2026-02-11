DOUGLAS Aktie: Solide Entwicklung in herausforderndem Marktumfeld

Die DOUGLAS Group verzeichnete im ersten Quartal 2025/26 einen Umsatzanstieg von 1,7% auf 1,67 Milliarden Euro, trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds.

Das bereinigte EBITDA lag bei 333,7 Millionen Euro mit einer Marge von 19,9%, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Das Online-Geschäft wächst weiterhin stark, mit einem Zuwachs von 4,2%, insbesondere durch Cross-Channel-Services wie Click & Collect Express.

Die Nettoverschuldung wurde deutlich auf 609 Millionen Euro reduziert, während der Free Cash Flow mit 464,4 Millionen Euro robust blieb.

Trotz Marktvolatilität und Preissensibilität bleiben die Guidance für das Gesamtjahr unverändert: Umsatz zwischen 4,65 und 4,80 Milliarden Euro und EBITDA-Marge von rund 16,5%.

Das Unternehmen investiert in die Weiterentwicklung seines Sortiments, den Ausbau des Filialnetzes und die Harmonisierung der IT-Landschaft, inklusive der Einführung neuer Marken wie about-face und Orebella.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Q1/3M 2025/2026 Ergebnisse, bei Douglas ist am 11.02.2026.

Der Kurs von Douglas lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,310EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,18 % im Plus.

50 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 11,300EUR das entspricht einem Minus von -0,09 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.318,89PKT (+1,15 %).





