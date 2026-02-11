voestalpine AG: Ergebnis im GJ 2025/26 nach Top-Quartalen
Trotz leicht rückläufigem Umsatz präsentiert sich die voestalpine finanziell robust, steigert ihre Ertragskraft deutlich und blickt zuversichtlich auf das Geschäftsjahr 2025/26.
- Der Umsatz der voestalpine ist im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 11,1 Mrd. EUR gesunken, bleibt aber in einem soliden Rahmen.
- Das EBITDA stieg um 7,2 % auf 1 Mrd. EUR, das EBIT erhöhte sich um 20,9 % auf 473 Mio. EUR.
- Das Ergebnis vor Steuern stieg um 46,5 % auf 372 Mio. EUR, das Ergebnis nach Steuern um 25,1 % auf 259 Mio. EUR.
- Der Free Cashflow ist mit 345 Mio. EUR deutlich positiv, die Nettofinanzverschuldung wurde weiter abgebaut.
- Die Bilanz ist stabil, das Eigenkapital stieg um 2,0 % auf 7,6 Mrd. EUR, die Verschuldung wurde um 27,4 % auf 1,4 Mrd. EUR reduziert.
- Für das Geschäftsjahr 2025/26 wird ein EBITDA zwischen 1,4 und 1,55 Mrd. EUR erwartet, trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten.
