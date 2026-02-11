    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsvoestalpine AktievorwärtsNachrichten zu voestalpine
    voestalpine AG: Ergebnis im GJ 2025/26 nach Top-Quartalen

    Trotz leicht rückläufigem Umsatz präsentiert sich die voestalpine finanziell robust, steigert ihre Ertragskraft deutlich und blickt zuversichtlich auf das Geschäftsjahr 2025/26.

    • Der Umsatz der voestalpine ist im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 11,1 Mrd. EUR gesunken, bleibt aber in einem soliden Rahmen.
    • Das EBITDA stieg um 7,2 % auf 1 Mrd. EUR, das EBIT erhöhte sich um 20,9 % auf 473 Mio. EUR.
    • Das Ergebnis vor Steuern stieg um 46,5 % auf 372 Mio. EUR, das Ergebnis nach Steuern um 25,1 % auf 259 Mio. EUR.
    • Der Free Cashflow ist mit 345 Mio. EUR deutlich positiv, die Nettofinanzverschuldung wurde weiter abgebaut.
    • Die Bilanz ist stabil, das Eigenkapital stieg um 2,0 % auf 7,6 Mrd. EUR, die Verschuldung wurde um 27,4 % auf 1,4 Mrd. EUR reduziert.
    • Für das Geschäftsjahr 2025/26 wird ein EBITDA zwischen 1,4 und 1,55 Mrd. EUR erwartet, trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei voestalpine ist am 11.02.2026.

    Der Kurs von voestalpine lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 43,63EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,21 % im Plus.
    19 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 43,59EUR das entspricht einem Minus von -0,09 % seit der Veröffentlichung.


