TKMS schraubt Umsatzprognose nach oben
- TKMS erwartet 2-5% Umsatzwachstum 2025/26.
- Ebit bleibt bei 100-150 Millionen Euro, Marge über 6%.
- Auftragseingang fiel um 83% auf 904 Millionen Euro.
KIEL (dpa-AFX) - Der Marineschiffbauer TKMS erwartet im laufenden Jahr mehr Wachstum als bisher in Aussicht gestellt. Der Umsatz soll im Geschäftsjahr 2025/26 (bis Ende September) um 2 bis 5 Prozent zulegen, wie der im MDax notierte Börsenneuling am Mittwoch mitteilte. Zuvor waren minus 1 bis plus 2 Prozent anvisiert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll weiterhin zwischen 100 und 150 Millionen Euro liegen. Die entsprechende Marge wird über 6 Prozent erwartet. Zudem hält TKMS an dem Plan fest, rund 200 Millionen Euro in Investitionen zu stecken.
Im ersten Geschäftsquartal (bis Ende Dezember) ging der Umsatz von TKMS im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Prozent auf 545 Millionen Euro zurück. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stagnierte bei 26 Millionen Euro, die entsprechende Marge stieg von 4,7 auf 4,8 Prozent. Unter dem Strich ging der Gewinn maßgeblich wegen höherer Steuern sowie eines niedrigeren Finanzergebnisses um 85 Prozent auf 4 Millionen Euro zurück.
Der Auftragseingang brach um 83 Prozent auf 904 Millionen Euro ein, da das Vorjahresquartal von Rekordaufträgen unter anderem bei U-Booten angesichts des Rüstungsbooms geprägt gewesen sei. Damit sitzt TKMS nun auf einem Orderbestand von rund 18,7 Milliarden Euro./niw/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie
Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 31.973 auf Ariva Indikation (10. Februar 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um -4,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,03 %.
Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 5,88 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,75EUR. Von den letzten 4 Analysten der TKMS Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von -27,68 %/+6,85 % bedeutet.
TKMS geht mit solidem operativen Schwung und begrenztem Abwärtsrisiko in das erste Quartal. Wir erwarten einen Umsatz von etwa 545 Mio. EUR, verglichen mit 569 Mio. EUR im Vorjahr, sowie ein bereinigtes EBIT von rund 24 Mio. EUR im Vergleich zu 31 Mio. EUR. Der scheinbare Rückgang im Jahresvergleich ist zum großen Teil auf die Auswirkungen des Rechnungslegungsstandards IFRS 15 zurückzuführen und nicht auf die zugrunde liegende operativen Durchführung. Der Fortschritt der Projekte bleibt stabil und konsistent mit dem Vorjahr, was bedeutet, dass die Zahlen des letzten Jahres nicht vollständig vergleichbar sind und die wahrgenommene Verlangsamung übertreiben. Blickt man über das erste Quartal hinaus, glauben wir, dass ein Upgrade der Margenprognose zunehmend wahrscheinlich ist. Die derzeitige mittelfristige EBIT-Prognose von über 7 % erscheint angesichts der strukturell engen Kapazitäten der Werften, der Verbesserung der Preismacht und der besseren Ausführung im Vergleich zu den ursprünglichen Annahmen zunehmend zu konservativ. Zusammen mit einem erheblichen Ausschreibungspotenzial im Bereich Fregatten und U-Booten unterstützt dies ein attraktives Risk-Return-Profil und untermauert unser Kursziel von 125,00 EUR. Kaufen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tkms-ag-co-kgaa
TKMS und EllisDon: Kooperation zur Unterstützung von Kanadas U-Boot-Programm
TKMS nach erfolgreichem Börsenstart: Deutliche Steigerung aller wichtigen Finanzkennzahlen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25
- TKMS AG & Co. KGaA („TKMS“) berichtet erstmals seit Abspaltung, Börsengang und nach der Ankündigung zum MDAX-Einzug
- Finanzkennzahlen von TKMS auf Rekordniveau: Auftragsbestand von 18,2 Mrd. € liegt 55% über Vorjahresniveau, Auftragseingang versechsfacht
- Umsatz wächst um 9% auf 2,2 Mrd. €
- Bereinigtes EBIT um 53% auf 131 Mio. € gesteigert; Verbesserung der bereinigten EBIT-Marge auf 6%
- Free Cash Flow mehr als verdoppelt auf 784 Mio. €
- Weiterer Anstieg der bereinigten EBIT-Marge für 2025/2026 erwartet; Mittelfristziele, inklusive einer bereinigten EBIT-Marge von >7%, bestätigt
- Ziel ist eine Dividendenauszahlung von 30-50% des Nettokonzerngewinns erstmalig für das Geschäftsjahr 2025/2026