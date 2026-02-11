Thyssenkrupp Nucera startet schwächer ins neue Geschäftsjahr als erwartet

"Auch wenn das Marktumfeld weiterhin herausfordernd bleibt, sehen wir verstärkt positive Marktimpulse, insbesondere im Bereich grüner Wasserstoff", sagte Unternehmenschef Werner Ponikwar anlässlich der Zahlen. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 (30. September) bekräftigte der Elektrolyse-Spezialist. Das Management taxiert weiterhin den Erlös für das laufende Geschäftsjahr auf 500 bis 600 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) wird 2025/26 zwischen minus 30 und 0 Millionen Euro erwartet./mne/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 11,74 auf Lang & Schwarz (11. Februar 2026, 07:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +0,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,96 %.

Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,36 Mrd..

ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,143EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -14,48 %/-23,03 % bedeutet.