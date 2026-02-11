    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp
    Thyssenkrupp Nucera startet schwächer ins neue Geschäftsjahr als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz von Thyssenkrupp Nucera um 44% gesunken.
    • Operativer Verlust von 4 Millionen Euro verzeichnet.
    • Positive Impulse im Bereich grüner Wasserstoff erwartet.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera ist schwächer in das neue Geschäftsjahr 2025/26 gestartet als erwartet. Der Umsatz schrumpfte von Anfang Oktober bis Ende Dezember im Jahresvergleich um 44 Prozent auf 147 Millionen Euro, wie die Tochter des Industriekonzerns Thyssenkrupp am Mittwoch in Dortmund mitteilte. Operativ rutschte der Elektrolysespezialist in die Verlustzone. Der Verlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) betrug vier Millionen Euro nach einem Plus von acht Millionen Euro im Vorjahr. Das Unternehmen begründete dies mit "außergewöhnlich hohen Schwankungen in Derivatepositionen" - diese gleichen Preisschwankungen von Rohstoffpositionen in den Vorräten aus.

    Unter dem Strich betrug der Nettoverlust drei Millionen Euro. Vor einem Jahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von neun Millionen Euro erzielt. Der Auftragseingang ging um 21 Prozent auf 75 Millionen Euro zurück. Mit seinen Zahlen verfehlte das Unternehmen die Erwartungen der Analysten.

    "Auch wenn das Marktumfeld weiterhin herausfordernd bleibt, sehen wir verstärkt positive Marktimpulse, insbesondere im Bereich grüner Wasserstoff", sagte Unternehmenschef Werner Ponikwar anlässlich der Zahlen. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 (30. September) bekräftigte der Elektrolyse-Spezialist. Das Management taxiert weiterhin den Erlös für das laufende Geschäftsjahr auf 500 bis 600 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) wird 2025/26 zwischen minus 30 und 0 Millionen Euro erwartet./mne/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 11,74 auf Lang & Schwarz (11. Februar 2026, 07:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +0,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,36 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,143EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -14,48 %/-23,03 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
