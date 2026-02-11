Thyssenkrupp Nucera startet schwächer ins neue Geschäftsjahr als erwartet
- Umsatz von Thyssenkrupp Nucera um 44% gesunken.
- Operativer Verlust von 4 Millionen Euro verzeichnet.
- Positive Impulse im Bereich grüner Wasserstoff erwartet.
DORTMUND (dpa-AFX) - Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera ist schwächer in das neue Geschäftsjahr 2025/26 gestartet als erwartet. Der Umsatz schrumpfte von Anfang Oktober bis Ende Dezember im Jahresvergleich um 44 Prozent auf 147 Millionen Euro, wie die Tochter des Industriekonzerns Thyssenkrupp am Mittwoch in Dortmund mitteilte. Operativ rutschte der Elektrolysespezialist in die Verlustzone. Der Verlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) betrug vier Millionen Euro nach einem Plus von acht Millionen Euro im Vorjahr. Das Unternehmen begründete dies mit "außergewöhnlich hohen Schwankungen in Derivatepositionen" - diese gleichen Preisschwankungen von Rohstoffpositionen in den Vorräten aus.
Unter dem Strich betrug der Nettoverlust drei Millionen Euro. Vor einem Jahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von neun Millionen Euro erzielt. Der Auftragseingang ging um 21 Prozent auf 75 Millionen Euro zurück. Mit seinen Zahlen verfehlte das Unternehmen die Erwartungen der Analysten.
"Auch wenn das Marktumfeld weiterhin herausfordernd bleibt, sehen wir verstärkt positive Marktimpulse, insbesondere im Bereich grüner Wasserstoff", sagte Unternehmenschef Werner Ponikwar anlässlich der Zahlen. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 (30. September) bekräftigte der Elektrolyse-Spezialist. Das Management taxiert weiterhin den Erlös für das laufende Geschäftsjahr auf 500 bis 600 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) wird 2025/26 zwischen minus 30 und 0 Millionen Euro erwartet./mne/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 11,74 auf Lang & Schwarz (11. Februar 2026, 07:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +0,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,96 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,36 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,143EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -14,48 %/-23,03 % bedeutet.
Eckpunktepapier zu neuer Gesellschafterstruktur vereinbart: Salzgitter AG plant, die HKM als alleinige Gesellschafterin fortzuführen
- Vereinbarung regelt Verkauf der HKM-Gesellschaftsanteile von thyssenkrupp Steel an Salzgitter AG zum 1. Juni 2026
- Salzgitter AG führt HKM in alleiniger Verantwortung und verkleinertem Umfang fort
- Brammenbelieferung an thyssenkrupp Steel bis 2028 sichergestellt
https://www.rundschauduisburg.de/2026/02/07/salzgitter-ag-plant-uebernahme-und-fortfuehrung-der-hkm-in-duisburg/hkm/
TK Elevator (TKE), der ehemalige Aufzugsbereich von Thyssenkrupp, ist seit der Übernahme durch Finanzinvestoren im Jahr 2020 hoch verschuldet, zeigt aber Anzeichen einer operativen Verbesserung. Die Verschuldung ist ein zentrales Thema im Hinblick auf einen geplanten Börsengang (IPO), der für 2026 erwartet wird.
Hier sind die Kernfakten zur Verschuldungssituation Anfang 2026:
- Hohe Verschuldung & Rating: Fitch Ratings stuft TKE weiterhin auf 'B' (Stable Outlook) ein, was auf ein signifikantes Verschuldungsniveau hindeutet. Die Verschuldung (Debt to EBITDA) lag 2023 bei etwa 9,1x und wurde für 2025 auf ca. 7,0x prognostiziert.
- Kapitalstruktur & Refinanzierung: Das Unternehmen hat seine Schuldenstruktur im März 2025 durch ein "Amend-and-Extend"-Verfahren optimiert, wobei Fälligkeiten in das Jahr 2030 verschoben wurden.
- Schuldenvolumen: Die gesamten besicherten Verbindlichkeiten (Senior Secured Debt) beliefen sich Anfang 2024 auf über 8 Milliarden Euro.
- Geplanter Börsengang (IPO): Die Eigentümer (Advent, Cinven, RAG-Stiftung, Abu Dhabi Investment Authority) peilen für 2026 einen Börsengang an, möglicherweise in Frankfurt. Die Bewertung des Unternehmens inklusive Schulden könnte bei über 23 Milliarden Euro liegen.
- Operative Entwicklung: TKE verzeichnete einen Gewinnsprung (EBITDA-Marge wird auf 14,6% für 2025 geschätzt) und plant, den Free Cash Flow durch Umsatzwachstum und Kostensenkungen zu steigern.
TKE ist aufgrund der hohen "Leverage" (Fremdfinanzierung) der Private-Equity-Eigentümer stark auf die Verbesserung des operativen Ergebnisses angewiesen, um die Verschuldung abzubauen.