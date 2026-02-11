Robinhood verfehlt Umsatzschätzungen – Aktie bricht ein

Der Online-Broker Robinhood hat im vierten Quartal 2025 die Umsatzerwartungen der Wall Street verfehlt. Verantwortlich dafür war vor allem ein deutlicher Rückgang im Kryptogeschäft. Die Aktie reagierte prompt und verlor im nachbörslichen Handel mehr als sieben Prozent.

Die Erlöse aus kryptobezogenen Transaktionen sanken im Jahresvergleich um 38 Prozent auf 221 Millionen US-Dollar. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch 358 Millionen US-Dollar in diesem Segment erzielt.

Trotz einer strategischen Ausweitung des Kryptoangebots gelang es Robinhood nicht, die Abhängigkeit von Marktzyklen zu durchbrechen. Das Unternehmen führte im Laufe des Jahres zusätzliche Token ein und ermöglichte Krypto-Transfers in weiteren Regionen, sodass Kunden digitale Vermögenswerte einfacher ein- und auszahlen können. Ziel war es, sich stärker als umfassende Plattform für Kryptowährungen zu positionieren – nicht nur als reine Trading-App.

Doch die Marktschwäche, die sich seit dem Hoch im Oktober 2025 abzeichnete, belastete die Handelsvolumina spürbar. Niedrigere Kurse führen erfahrungsgemäß zu geringerer Aktivität im Retail-Segment, das einen Großteil des Handels auf der Plattform ausmacht.

Gesamtumsatz wächst – Prognosen dennoch verfehlt

Im vierten Quartal erzielte Robinhood einen Gesamtumsatz von 1,28 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Analysten hatten jedoch mit 1,33 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Der Gewinn je Aktie (EPS) lag bei 0,66 US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung von 0,63 US-Dollar leicht.

Fast 50 Prozent unter Rekordhoch

Die Aktie von Robinhood fiel nach Veröffentlichung der Zahlen um 7,7 Prozent auf rund 79 US-Dollar. Seit dem Rekordhoch Anfang Oktober 2025 hat das Papier damit nahezu 50 Prozent an Wert verloren.

Auch Wettbewerber Coinbase geriet unter Druck. Die Aktie des Kryptobrokers verlor nachbörslich rund 1,6 Prozent. Coinbase wird am Donnerstag seine Quartalszahlen vorlegen. Analysten rechnen ebenfalls mit rückläufigen Handelsvolumina und schwächeren Umsätzen infolge der anhaltenden Krypto-Schwäche.

Rekordjahr 2025 trotz Krypto-Delle

Auf Jahressicht präsentierte Robinhood dennoch starke Kennzahlen. Der Gesamtumsatz 2025 stieg um 52 Prozent auf 4,5 Milliarden US-Dollar.

Das bereinigte EBITDA erreichte 2,5 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 76 Prozent. Die entsprechende Marge lag bei 56 Prozent – ebenfalls ein Rekordwert. Die gesamten Plattformvermögen wuchsen um knapp 70 Prozent auf 324 Milliarden US-Dollar. Die Nettoneueinlagen beliefen sich auf 68 Milliarden US-Dollar, was einer Wachstumsrate von 35 Prozent entspricht.

Die Zahl der Gold-Abonnenten stieg um nahezu 60 Prozent auf 4,2 Millionen.

Ausblick 2026: Wachstum bei steigenden Kosten

Für 2026 stellt das Management ein weiteres profitables Wachstumsjahr in Aussicht. Ziel sei ein Nettoneueinlagen-Wachstum von mehr als 20 Prozent. Gleichzeitig sollen Produktentwicklungen weiter beschleunigt werden.

Die bereinigten operativen Kosten inklusive aktienbasierter Vergütung werden für 2026 in einer Spanne von 2,6 bis 2,725 Milliarden US-Dollar erwartet. Das entspricht einem Anstieg von rund 18 Prozent im Jahresvergleich.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



