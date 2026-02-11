Berenberg hebt Wacker Chemie auf 'Buy' - Ziel hoch auf 96 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,26 % und einem Kurs von 80,33 auf Lang & Schwarz (11. Februar 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um +17,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,21 %.

Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 4,20 Mrd..

Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von -38,08 %/+18,89 % bedeutet.