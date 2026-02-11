Die größten Aufsteiger der Woche vom 04.02.-11.02.2026 in der wO Community
Foto:
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den größten Zuwachs in der Aufmerksamkeit unserer Community verzeichneten. Oftmals handelt es sich um Werte, bei denen wichtige Ereignisse wie Adhocs eingetreten sind oder die Quartalszahlen anstehen. Schauen Sie gerne mal vorbei und diskutieren Sie mit.
Jeden Mittwoch um 8:00 stellen wir Ihnen die interessantesten Werte vor.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
Moderna
Monatsperformance: +8,53 %
Platz 1
Dow Jones
Monatsperformance: +2,48 %
Platz 2
Gerresheimer
Monatsperformance: -17,20 %
Platz 3
Atos
Monatsperformance: -7,34 %
Platz 4
Xiaomi
Monatsperformance: -7,03 %
Platz 5
Verbio
Monatsperformance: +13,05 %
Platz 6
Energiekontor
Monatsperformance: +4,64 %
Platz 7
Gold
Monatsperformance: +10,33 %
Platz 8
InnoCan Pharma Corporation
Monatsperformance: 0,00 %
Platz 9
Quantum eMotion
Monatsperformance: -3,67 %
Platz 10
Deutsche Rohstoff
Monatsperformance: +27,23 %
Platz 11
Vizsla Silver
Monatsperformance: -29,80 %
Platz 12
Heidelberg Pharma
Monatsperformance: -7,17 %
Platz 13
