TeamViewer, TuHURA Biosciences & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|TuHURA Biosciences
|+23,64 %
|Pharmaindustrie
|🥈
|Teradata
|+15,45 %
|Informationstechnologie
|🥉
|Cloudflare Registered (A)
|+14,80 %
|Informationstechnologie
|🟥
|Astera Labs
|-11,04 %
|Halbleiter
|🟥
|Gerresheimer
|-14,17 %
|Gesundheitswesen
|🟥
|Angi Registered (A)
|-21,39 %
|Internet
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Spark Energy Minerals
|Rohstoffe
|🥈
|Diginex
|Informationstechnologie
|🥉
|Antimony Resources
|Rohstoffe
|Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
|Finanzdienstleistungen
|DroneShield
|Sonstige Technologie
|Gerresheimer
|Gesundheitswesen
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|TeamViewer
|112
|Informationstechnologie
|🥈
|Silber
|96
|Rohstoffe
|🥉
|Almonty Industries
|91
|Rohstoffe
|Gerresheimer
|70
|Gesundheitswesen
|TUI
|49
|Hotels/Tourismus
|Kontron
|38
|Hardware
TuHURA Biosciences
Wochenperformance: +238,31 %
Platz 1
Teradata
Wochenperformance: +29,09 %
Platz 2
Cloudflare Registered (A)
Wochenperformance: +22,35 %
Platz 3
Astera Labs
Wochenperformance: +2,24 %
Platz 4
Platz 5
Angi Registered (A)
Wochenperformance: -22,93 %
Platz 6
Spark Energy Minerals
Wochenperformance: +75,00 %
Platz 7
Diginex
Wochenperformance: -43,46 %
Platz 8
Antimony Resources
Wochenperformance: -9,07 %
Platz 9
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Wochenperformance: -3,33 %
Platz 10
DroneShield
Wochenperformance: -5,80 %
Platz 11
Platz 12
TeamViewer
Wochenperformance: +0,45 %
Platz 13
Silber
Wochenperformance: -7,89 %
Platz 14
Almonty Industries
Wochenperformance: +7,39 %
Platz 15
Platz 16
TUI
Wochenperformance: -1,24 %
Platz 17
Kontron
Wochenperformance: +3,55 %
Platz 18
