Südamerika, nicht Grönland, wird im globalen Rohstoffpoker zum Königsmacher

China oder der Westen: Über den Zugriff auf kritische Rohstoffe entscheidet nicht Grönland, sondern Südamerika: Große Ressourcen und im globalen Vergleich stabile Bedingungen lenken Kapital und Diplomatie in Richtung des Kontinents.

Der Metallexplorer Aftermath Silver (ISIN: CA00831V2057, WKN: A2DMFN) legte Mitte Januar einen technischen Bericht für das Silber-Kupfer-Manganprojekt Berenguela im Departamento Puno im Süden Perus vor. Die im Rahmen des Berichts vorgelegte, aktualisierte Mineralressourcenschätzung vom Dezember 2025 taxiert die gemessene und angezeigte Ressource auf 51,55 Millionen Tonnen mit einem Silbergehalt von 73,9 g pro Tonne. dies entspricht 122,5 Millionen Feinunzen des Edelmetalls. Die Ressourcenschätzung geht ferner von 2,93 Millionen Tonnen Mangan, 717 Millionen Pfund Kupfer (lb) und 372,4 Millionen Pfund (lb) Zink aus.

Kupfer, Mangan, Zink, Silber: Diese Metalle sind an den Märkten derzeit gefragt. Aftermath Silver plant deshalb, das Berenguela-Projekt rasch voranzutreiben. Noch 2026 soll eine vorläufige Machbarkeitsstudie abgeschlossen werden.

Aftermath Silver plant 2026 Vormachbarkeitsstudie

Der technische Bericht des an der Börse mit gut 210 Mio. EUR bewerteten Unternehmens weckt naturgemäß geringere Aufmerksamkeit als die geplatzten Fusionsgespräche zwischen Rio Tinto und Glencore oder die offen vorgetragenen Ambitionen des US-Präsidenten Donald Trump auf Rohstoffe in Grönland. Und dennoch stehen Unternehmen wie Aftermath Silver für einen der wichtigsten Trends im globalen Rohstoffsektor: Den beginnenden Bergbau-Boom in Südamerika, der im Poker um kritische Rohstoffe zum Königsmacher werden kann.

Sichere Lieferketten für Rohstoffe sind aus geopolitischen Gründen ein globales Thema. Besonders die USA arbeiten mit Hochdruck an internationalen Abkommen. Anfang Februar waren Delegationen aus aller Welt zum Ministertreffen des US-Außenministeriums zu kritischen Mineralien nach Washington gereist.

Dabei wurden elf neue bilaterale Rahmenabkommen und Absichtserklärungen unterzeichnet. Diese folgten auf zehn weitere Abkommen, die die USA in den vergangenen fünf Monaten mit anderen Ländern unterzeichnet haben. Die Verhandlungen über Abkommen mit 17 weiteren Ländern sind abgeschlossen.

Im Hinblick auf die Kapitalströme lässt sich ein klarer geografischer Trend ausmachen. Laut dem Future Minerals Barometer Report 2025 erreichten Fusionen und Übernahmen im Bergbausektor in den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 ein Volumen von rund 30 Mrd. USD. 74 % der Transaktionssumme entfielen auf Süd- und Mittelamerika.