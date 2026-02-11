DAX mit Rückenwind aus Asien

Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke ist bislang allerdings noch ausgeblieben. Viele Anleger zeigen sich vorerst zurückhaltend, da in den USA in den kommenden Stunden und Tagen wichtige Konjunkturdaten anstehen. Insgesamt bleibt das Bild für den DAX dennoch positiv – vorausgesetzt, die anstehenden Daten liefern keine negativen Überraschungen.

Im Fokus steht vor allem der monatliche US-Arbeitsmarktbericht, der heute um 14:30 Uhr veröffentlicht wird. Diese Zahlen gelten als wichtiger Gradmesser für die wirtschaftliche Lage in den USA. Zusätzlich richten sich die Blicke bereits auf Freitag, wenn die aktuellen US-Verbraucherpreise (CPI) bekannt gegeben werden. Diese Daten sind besonders relevant für die Geldpolitik der US-Notenbank und könnten spürbare Bewegungen an den Finanzmärkten auslösen.

Die zuletzt immer steiler verlaufenden Zinskurven deuten darauf hin, dass viele Marktteilnehmer zunehmend skeptisch auf die stark wachsende Staatsverschuldung blicken.

DAX vor möglichem Ausbruch – Risiken bleiben

Sollte es dem DAX gelingen, den sogenannten Buy-Trigger bei 25.020 Punkten auf Tagesbasis zu überwinden, eröffnen sich kurzfristige Kursziele bei 25.197 und 25.507 Punkten. Letztere Marke entspricht zugleich dem bisherigen Rekordhoch und könnte für Anleger, die auf steigende Kurse setzen, interessant sein.

Solange sich der DAX jedoch oberhalb von 24.266 Punkten hält, ist die Lage insgesamt als neutral zu bewerten. Erst ein deutlicher Rückgang unter dieses Niveau würde das Risiko größerer Verluste erhöhen. In diesem Fall müsste sogar mit einem Absinken bis auf 23.968 Punkte gerechnet werden. Bis alle wichtigen Wirtschaftsdaten veröffentlicht sind, bleibt daher noch viel Raum für Überraschungen an den Märkten.

Aktuelle Lage

DAX bei 24.985 Punkten

VDAX fällt - Nervosität geht zurück

Fear& Greed Index bei 49 auf "Neutral"

Tagesanalyse: RSI: um 56 - Buy MACD: 86 - Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bullische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 25.070 / 25.197 / 25.435 und 25.507 Punkten, nach unten bei 24.639 / 24.535 / 24.266 und 24.153 Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe intakt - DAX bricht aus Korrekturtrend aus VDAX-New Angstlevel deutlich gestiegen VDAX-New der Deutschen Börse (09. Februar 2026): Bei 17,53% (steigend) (Vortag: 18,90%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order über 25.020 Punkten, Stopp bei 24.750 Punkten. Kursziele bei 25.197/25.507 Punkten 2. Buy-Limit-Order bei 23.968 Punkten prüfen, Stopp bei 23.790 Punkten. Kursziel bei 24.480 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU6KGP Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,16 - 9,17 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.125,33 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.125,33 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.985,81 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 25.507 Punkte Hebel: 27,31 Kurschance: + 55 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY8LQK Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,05 - 9,06 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.915,39 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.915,39 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.985,81 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 27,70 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

