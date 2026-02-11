Aktie vor möglichem Aufbruch

Betrachtet man den gesamten Kursverlauf seit Anfang 2024, zeigen sich insgesamt viele positive Signale. Die aktuelle Chartstruktur deutet darauf hin, dass sich ein größeres Kaufsignal vorbereiten könnte und die Käufer zunehmend die Oberhand gewinnen.

Anfang Februar hat zudem die US-Investmentbank JP Morgan ihre Einschätzung zu Daimler Truck aktualisiert. Das Kursziel wurde von 45 auf 47 Euro angehoben, die Einstufung weiterhin auf „Overweight“ belassen. Diese Einschätzung könnte der Aktie zusätzlichen Rückenwind geben.

Gelingt es dem Kurs, sich nachhaltig über 45,00 Euro zu etablieren, wäre ein Anstieg bis zum vorherigen Hoch aus dem März 2024 bei 47,64 Euro möglich. Damit würde ein wichtiges technisches Hindernis überwunden.

Mittelfristig deutliches Kurspotenzial möglich

Aus charttechnischer Sicht hat sich bei Daimler Truck eine Formation gebildet, die als symmetrischer Keil bezeichnet wird. Aus dieser Struktur ergeben sich auf mittlere bis längere Sicht Kurschancen bis 55,76 Euro. Damit eignet sich die Aktie insbesondere für Anleger, die längerfristig auf steigende Kurse setzen möchten.

Auf der Unterseite ist der Wert aktuell vergleichsweise gut abgesichert. Eine wichtige Unterstützung verläuft beim EMA 50 auf Wochenbasis bei 38,38 Euro. Erst darunter müsste mit einem Rückgang bis in den Bereich um 35,00 Euro gerechnet werden. Selbst in diesem Fall würde sich die Aktie jedoch weiterhin in einer neutralen Handelszone bewegen, solange die Keilformation intakt bleibt.

Trading-Strategie:

LONG

Stop-Buy-Order : 45,00 Euro

Kursziel : 55,76 Euro

Verlustbegrenzung : unter 40,95 Euro

Renditechance via DU6YJ8 : 245 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Monate

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Daimler Truck Holding AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU6YJ8 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,44 - 0,46 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 38,6976 Euro Basiswert: Daimler Truck Holding AG KO-Schwelle: 38,6976 Euro akt. Kurs Basiswert: 43,03 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 55,76 Euro Hebel: 9,37 Kurschance: + 245 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ1N3N Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,51 - 0,53 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 48,1507 Euro Basiswert: Daimler Truck Holding AG KO-Schwelle: 48,1507 Euro akt. Kurs Basiswert: 43,03 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,12 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.