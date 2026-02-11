    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht

    Daimler Truck

    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktie vor möglichem Aufbruch

    Betrachtet man den gesamten Kursverlauf seit Anfang 2024, zeigen sich insgesamt viele positive Signale. Die aktuelle Chartstruktur deutet darauf hin, dass sich ein größeres Kaufsignal vorbereiten könnte und die Käufer zunehmend die Oberhand gewinnen.

    Positive Analystenstimme sorgt für zusätzlichen Rückenwind

    Anfang Februar hat zudem die US-Investmentbank JP Morgan ihre Einschätzung zu Daimler Truck aktualisiert. Das Kursziel wurde von 45 auf 47 Euro angehoben, die Einstufung weiterhin auf „Overweight“ belassen. Diese Einschätzung könnte der Aktie zusätzlichen Rückenwind geben.

    Gelingt es dem Kurs, sich nachhaltig über 45,00 Euro zu etablieren, wäre ein Anstieg bis zum vorherigen Hoch aus dem März 2024 bei 47,64 Euro möglich. Damit würde ein wichtiges technisches Hindernis überwunden.

    Mittelfristig deutliches Kurspotenzial möglich

    Aus charttechnischer Sicht hat sich bei Daimler Truck eine Formation gebildet, die als symmetrischer Keil bezeichnet wird. Aus dieser Struktur ergeben sich auf mittlere bis längere Sicht Kurschancen bis 55,76 Euro. Damit eignet sich die Aktie insbesondere für Anleger, die längerfristig auf steigende Kurse setzen möchten.

    Auf der Unterseite ist der Wert aktuell vergleichsweise gut abgesichert. Eine wichtige Unterstützung verläuft beim EMA 50 auf Wochenbasis bei 38,38 Euro. Erst darunter müsste mit einem Rückgang bis in den Bereich um 35,00 Euro gerechnet werden. Selbst in diesem Fall würde sich die Aktie jedoch weiterhin in einer neutralen Handelszone bewegen, solange die Keilformation intakt bleibt.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    LONG

    _____________________________________________________________________

    Stop-Buy-Order : 45,00 Euro

    Kursziel : 55,76 Euro

    Verlustbegrenzung : unter 40,95 Euro

    Renditechance via DU6YJ8 : 245 Prozent

    Anlagehorizont : 2 - 3 Monate

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    Daimler Truck Holding AG (Wochenchart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 45,19 // 46,45 // 47,64 // 49,15 Euro
    Unterstützungen: 41,34 // 39,75 // 38,38 // 35,00 Euro
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU6YJ8 Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 0,44 - 0,46 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 38,6976 Euro Basiswert: Daimler Truck Holding AG
    KO-Schwelle: 38,6976 Euro akt. Kurs Basiswert: 43,03 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel: 55,76 Euro
    Hebel: 9,37 Kurschance: + 245 Prozent
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DQ1N3N Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 0,51 - 0,53 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 48,1507 Euro Basiswert: Daimler Truck Holding AG
    KO-Schwelle: 48,1507 Euro akt. Kurs Basiswert: 43,03 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 8,12 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest





    Autor
    Ingmar Königshofen
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Ingmar Königshofen
    Daimler Truck Aktie vor möglichem Aufbruch Betrachtet man den gesamten Kursverlauf seit Anfang 2024, zeigen sich insgesamt viele positive Signale. Die aktuelle Chartstruktur deutet darauf hin, dass sich ein größeres Kaufsignal vorbereiten könnte und die Käufer zunehmend die Oberhand …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     