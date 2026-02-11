    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht
    TUI sieht sich operativ auf Kurs

    Trotz dieser Seitwärtsphase bleibt der übergeordnete Trend seit Oktober 2023 positiv – wenn auch ohne große Dynamik. Das spricht dafür, dass die Aktie weiterhin eine solide Grundlage hat, selbst wenn kurzfristig keine größeren Kurssprünge zu sehen sind.

    Starke Nachfrage und optimistische Aussichten

    Operativ läuft es für TUI derzeit gut. Der Konzern ist mit einem neuen Rekordergebnis in das laufende Geschäftsjahr gestartet und profitiert weiterhin von einer robusten Nachfrage nach Urlaubsreisen, insbesondere für die Sommermonate. Zwar musste das Unternehmen einen leichten Umsatzrückgang hinnehmen, dennoch blickt das Management optimistisch nach vorn.

    Durch zusätzliche Effizienzgewinne und Synergieeffekte plant TUI, den operativen Gewinn im Gesamtjahr um sieben bis zehn Prozent zu steigern. Diese Entwicklung unterstreicht, dass das Unternehmen wirtschaftlich auf einem stabilen Kurs ist.

    Was der Aktie neuen Schwung verleihen könnte

    Damit sich die positive Geschäftsentwicklung auch deutlicher im Aktienkurs widerspiegelt, braucht es entweder eine Fortsetzung des bestehenden Aufwärtstrends oder einen nachhaltigen Anstieg über die Marke von 10,05 Euro. In beiden Fällen wären auf mittlere bis längere Sicht Kursgewinne bis 10,46 Euro und darüber hinaus bis 11,69 Euro möglich.

    Auf der Unterseite gilt jedoch ebenfalls Vorsicht: Sollte die Aktie unter den 50-Wochen-Durchschnitt bei 8,03 Euro fallen, könnte eine längere Schwächephase folgen. In diesem Fall wäre ein Rücksetzer bis in den Bereich um 6,66 Euro denkbar. Vorerst zeigt sich die TUI-Aktie jedoch vergleichsweise stabil und könnte sich für geduldige Anleger noch als interessantes Einstiegsniveau erweisen.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    LONG

    _____________________________________________________________________

    Stop-Buy-Order : 10,05 Euro

    Kursziele : 10,46/11,69 Euro

    Verlustbegrenzung : unter 8,55 Euro

    Renditechance via DU6UG8 : 300 Prozent

    Anlagehorizont : 2 - 3 Monate

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    TUI AG (Wochenchart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 9,43 // 10,05 // 10,46 // 11,69 Euro
    Unterstützungen: 8,59 // 8,35 // 8,03 // 7,56 Euro
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU6UG8 Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 0,65 - 0,68 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 8,2564 Euro Basiswert: TUI AG
    KO-Schwelle: 8,2564 Euro akt. Kurs Basiswert: 8,89 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel: 11,69 Euro
    Hebel: 13,10 Kurschance: + 300 Prozent
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DY08G9 Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 0,96 - 0,98 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 9,8088 Euro Basiswert: TUI AG
    KO-Schwelle: 9,8088 Euro akt. Kurs Basiswert: 8,89 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 9,04 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest





    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest

