TUI sieht sich operativ auf Kurs

Trotz dieser Seitwärtsphase bleibt der übergeordnete Trend seit Oktober 2023 positiv – wenn auch ohne große Dynamik. Das spricht dafür, dass die Aktie weiterhin eine solide Grundlage hat, selbst wenn kurzfristig keine größeren Kurssprünge zu sehen sind.

Operativ läuft es für TUI derzeit gut. Der Konzern ist mit einem neuen Rekordergebnis in das laufende Geschäftsjahr gestartet und profitiert weiterhin von einer robusten Nachfrage nach Urlaubsreisen, insbesondere für die Sommermonate. Zwar musste das Unternehmen einen leichten Umsatzrückgang hinnehmen, dennoch blickt das Management optimistisch nach vorn.

Durch zusätzliche Effizienzgewinne und Synergieeffekte plant TUI, den operativen Gewinn im Gesamtjahr um sieben bis zehn Prozent zu steigern. Diese Entwicklung unterstreicht, dass das Unternehmen wirtschaftlich auf einem stabilen Kurs ist.

Was der Aktie neuen Schwung verleihen könnte

Damit sich die positive Geschäftsentwicklung auch deutlicher im Aktienkurs widerspiegelt, braucht es entweder eine Fortsetzung des bestehenden Aufwärtstrends oder einen nachhaltigen Anstieg über die Marke von 10,05 Euro. In beiden Fällen wären auf mittlere bis längere Sicht Kursgewinne bis 10,46 Euro und darüber hinaus bis 11,69 Euro möglich.

Auf der Unterseite gilt jedoch ebenfalls Vorsicht: Sollte die Aktie unter den 50-Wochen-Durchschnitt bei 8,03 Euro fallen, könnte eine längere Schwächephase folgen. In diesem Fall wäre ein Rücksetzer bis in den Bereich um 6,66 Euro denkbar. Vorerst zeigt sich die TUI-Aktie jedoch vergleichsweise stabil und könnte sich für geduldige Anleger noch als interessantes Einstiegsniveau erweisen.

Trading-Strategie:

LONG

Stop-Buy-Order : 10,05 Euro

Kursziele : 10,46/11,69 Euro

Verlustbegrenzung : unter 8,55 Euro

Renditechance via DU6UG8 : 300 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Monate

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

TUI AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

