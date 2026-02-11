Aufwärtsdrang bei Gold – 5.064,29 USD erreicht

+0,88 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,55 % 1 Monat +10,33 % 3 Monate +22,32 % 1 Jahr +72,82 %

Gold zeigt sich fester:auf 5.064,29. Der Aufwärtstrend bleibt intakt und stützt die Erwartungen vieler Anleger.

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 2.930,39USD. Heute, bei 5.064,29USD, wäre daraus ein Vermögen von 17.282,0USD geworden – ein Plus von +72,82 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Das Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige auf Kurse bis 10.000 USD bis 2030 setzen, warnen andere vor möglichen Rückgängen auf 3.100 USD. Technische Analysen deuten auf Korrekturen hin, was die Unsicherheit unter den Anlegern verstärkt.