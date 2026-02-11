Silberpreis
Silber explodiert plus +3,17 % auf 83,44 USD
Silber springt um +3,17 % nach oben auf 83,44 USD – starkes Kaufsignal.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-7,89 %
|1 Monat
|-4,21 %
|3 Monate
|+59,29 %
|1 Jahr
|+153,12 %
Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Silber bei 15,76087USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 83,44USD ein Wert von 52.940,6USD geworden – ein Gewinn von +429,41 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Rückgang, was viele als besorgniserregend empfinden. Historische Rückgänge von über 30$ auf 17,50$ werden angeführt. Gleichzeitig wird die steigende Nachfrage in der Rüstungsindustrie als potenzieller positiver Faktor diskutiert, jedoch bleibt die technische Marktsituation angespannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|387,35EUR
|+0,25 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|136,48EUR
|+0,30 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|287,98EUR
|+0,17 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|428,88EUR
|+1,28 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|110,44EUR
|+0,45 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|643,70EUR
|+1,25 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|406,24EUR
|+0,24 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|82,18EUR
|+0,20 %
|Long
|1
|0,00
|136,29EUR
|+0,23 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,147EUR
|0,00 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.