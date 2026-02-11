Silber explodiert plus +3,17 % auf 83,44 USD

+3,17 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,89 % 1 Monat -4,21 % 3 Monate +59,29 % 1 Jahr +153,12 %

Silber steigt innerhalb von 24 Stunden umauf 83,44. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Silber bei 15,76087USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 83,44USD ein Wert von 52.940,6USD geworden – ein Gewinn von +429,41 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Rückgang, was viele als besorgniserregend empfinden. Historische Rückgänge von über 30$ auf 17,50$ werden angeführt. Gleichzeitig wird die steigende Nachfrage in der Rüstungsindustrie als potenzieller positiver Faktor diskutiert, jedoch bleibt die technische Marktsituation angespannt.