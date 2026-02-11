Tocvan geht in den Turbo-Modus mit bis zu 3 Bohrgeräten

Seit dem letzten Rockstone-Report „Tocvan im institutionellen Rampenlicht“ hat sich das Kapitalmarkt-Signal noch einmal verstärkt: Die ursprünglich angekündigte Bought-Deal-Finanzierung über 6 Mio. CAD wurde auf 8,7 Mio. CAD aufgestockt – ausdrücklich aufgrund hoher Investorennachfrage. Genau in dieses Momentum hinein liefert Tocvan heute nun das operative Update, auf das der Markt wartet: Der Neustart der Bohrungen im South Block des Gran Pilar Gold-Silber-Projekts in Sonora, Mexiko.

Bohrstart im South Block: Exploration läuft wieder an, 2 Löcher bereits fertig

Tocvan meldet die Wiederaufnahme der Bohrungen im rund 8 km² großen South Block des Gran Pilar Projekts.

Der Fokus liegt dabei nicht auf Routinebohrungen, sondern auf frisch definierten, hochprioritären Zielen, die aus einer Kombination aktueller Datensätze abgeleitet wurden:

Drohnen-Magnetikmessung

umfassende Oberflächen-Gesteinsproben

geologische Kartierungen

Wichtig: Das Bohrprogramm ist nicht nur angekündigt, sondern läuft bereits – 2 neue Explorationsbohrungen im South Block sind schon abgeschlossen.

3D-Ansicht des Gran Pilar Projekts mit Main Zone/South Block (inkl. Pilot-Anlage sowie neuen Zufahrtswegen und Bohrpads) und dem erstmaligen Anbohren des North Blocks („Debüt-Bohrungen“). Markiert sind die aktuelle Bohrposition, ausgewählte hochgradige Oberflächenproben sowie der großräumige Projektmaßstab über mehrere Kilometer.

Neue Ziele mit starken Oberflächengehalten

Besonders spannend ist die Herleitung der neuen Bohrziele: Laut Tocvan zeigt die Drohnenmagnetik einen signifikanten strukturellen Komplex in der Tiefe, der stark mit anomal hohen Gold- und Silbergehalten aus Oberflächenproben korreliert.

Tocvan verweist dabei auf bereits bekannte Spitzenwerte aus früheren Programmen: Bis zu 21,2 g/t Gold und über 2.000 g/t Silber in Gesteins- und Bodenproben. Solche Gehalte sind keine Ressource, aber sie sind oft genau das, was neue „Sweet Spots“ im System anzeigt, die bisher noch nie durch Bohrungen getestet wurden.

Längsschnitt (Blick nach Osten) über das gesamte Gran Pilar Projekt: Gegenüberstellung von North Block und South Block/Main Zone über rund 5 km Streichenlänge. Eingezeichnet sind die Lage der ersten North Block Bohrungen mit ausgewählten Abschnitten, markante hochgradige Oberflächenwerte sowie der große, bislang weitgehend ungetestete Korridor zwischen den Projektbereichen.

Highlights

Der neue South Block Abschnitt ist nicht klein gedacht: In dieser ersten Phase sind bis zu 10.000 m RC-Bohrungen geplant – mit ausdrücklicher Erweiterungsoption, abhängig von den Ergebnissen.

Das eigentlich Spektakuläre und für viele überraschende an diesem Update ist jedoch die neue Bohr-Dimension, die Tocvan nun dank des frischen Kapitals aus der Stifel-Beteiligung in Erwägung zieht: Das Unternehmen plant nicht nur mit einem Bohrgerät, sondern plant bereits mit bis zu 3 gleichzeitig laufenden Bohrgeräten.

Bohrgerät #1 ist bereits vollständig auf die Exploration im South Block ausgerichtet.

ist bereits vollständig auf die Exploration im South Block ausgerichtet. Bohrgerät #2 steht bereit, um parallel die kontinuierliche Bewertung des North Blocks anzuschieben

steht bereit, um parallel die kontinuierliche Bewertung des North Blocks anzuschieben Bohrgerät #3 wird bereits als nächster Eskalationsschritt geprüft, um die Gesamtgeschwindigkeit weiter zu erhöhen.

Damit wird aus einem klassischen Explorationsprogramm ein Tempo-Setup, das in den kommenden Monaten zu einer Flut an Bohrergebnissen führen wird.

Gerade im South Block ist dieses Tempo der Hebel: Der rund 8 km² große Grundstücksteil steht zu 100% im Besitz von Tocvan und ist die direkte Erweiterung der historischen Main Zone Lagerstätte – also genau dort, wo die bereits bekannte Mineralisierung ansetzt und sich die Ressource am schnellsten nach außen erweitern lässt.

Mit hoher Bohrgeschwindigkeit soll hier die bestehende Main Zone Lagerstätte schnell und deutlich vergrößert werden, während parallel im North Block die Bohrungen darauf abzielen, eine großflächige epithermale Gold-Silber-Lagerstätte systematisch zu entdecken und abzugrenzen.

South Block mit Oberflächen-Geochemie (Boden- und Gesteinsproben) und Magnetik (1VD) zur Hervorhebung der wichtigsten Zielbereiche für neue Entdeckungen und Erweiterungspotenzial der Main Zone. Markiert sind hochgradige Anomalien (u.a. bis 21,2 g/t Gold und >2.000 g/t Silber) sowie die aktuelle Bohrposition ("current drill location") und bislang noch nicht beprobte Zonen.

Der CEO setzt die Botschaft: Wertsteigerung + Weg zur Pilot-Produktion

CEO Brodie Sutherland rahmt das Update klar als nächsten Schritt in Richtung Wertsteigerung:

Die Kombination aus Magnetik und Geochemie habe „überzeugende neue Bohrziele“ geliefert, die zur Strategie der Ressourcenerweiterung passen. Gleichzeitig räumt die abgeschlossene Condemnation-Bohrung an der Pilot-Mine den Weg frei, Entwicklung und Exploration parallel zu treiben – genau das, was einen angehenden Produzenten am Markt attraktiv macht.

„Dieser Neustart markiert einen spannenden Schritt nach vorn, um das unerschlossene Potenzial des South Blocks zu erschließen. Die Integration der magnetischen Daten mit unserer Oberflächengeochemie hat überzeugende neue Ziele aufgezeigt, die mit unserer Strategie zur Ressourcenerweiterung übereinstimmen. Der Abschluss der Condemnation-Bohrungen an der Pilotmine ebnet den Weg für Entwicklungsarbeiten und ermöglicht es uns zugleich, wirkungsstarke Explorationsbohrungen zu priorisieren. Wir sind gespannt darauf, diese Bereiche zu testen, die den Gesamtwert des Projekts deutlich steigern und unseren Weg hin zur Pilotproduktion unterstützen können.“ Brodie Sutherland, CEO von Tocvan, in der heutigen Pressemitteilung.

Kontext: Treffer aus 2025 zeigen, warum Main-Zone-Expansion relevant ist

Tocvan nutzt die Meldung auch, um an jüngste Bohrerfolge anzuknüpfen. Genannt werden u.a.:

19,4 g/t Gold über 3,1 m innerhalb von 106,6 m mit 0,6 g/t Gold

innerhalb von 136 g/t Silber über 10,7 m innerhalb von 42,7 m mit 41 g/t Silber (breiteste Silberzone bisher)

Solche Bohraschnitte sind wichtig, weil sie zweierlei zeigen: Zum einen trägt das System hochgradige Teilzonen, zum anderen treten zugleich breitere mineralisierte Intervalle auf, die für Skalierung und ein späteres Minendesign relevant sein können.

Fazit: Tocvan schaltet einen Gang hoch

Dieses Update kommt nicht einfach „zur richtigen Zeit“, es kommt genau im Moment, in dem Tocvan durch das aufgestockte Stifel-Paket (8,7 Mio. CAD) die finanziellen Mittel hat, um aus Planung Druck auf den Boden zu bringen.

Der Neustart der Bohrungen ist damit mehr als eine Routine-Meldung: Er ist die operative Bestätigung, dass Tocvan das neue Kapital sofort in Fortschritt umsetzt – nicht irgendwann, sondern jetzt.

Das Entscheidende ist die neue Geschwindigkeit. Tocvan denkt nicht mehr in einem einzigen Bohrgerät, das Schritt für Schritt Ziele abarbeitet, sondern in einer Eskalation, die in der Branche selten ist: Gleichzeitige Bohrprogramme mit der Perspektive, bis zu 3 Bohrgeräte parallel laufen zu lassen. Genau daraus kann in den kommenden Monaten ein außergewöhnlich starker Newsflow entstehen: Eine Flut an Bohrergebnissen, die den Markt kontinuierlich mit neuen Daten füttert und die Bewertung Schritt für Schritt neu kalibrieren kann.

Und der South Block ist dafür der perfekte Hebel: 100% im Besitz, direkte Erweiterung der Main Zone Lagerstätte, also dort, wo bekannte Mineralisierung ansetzt und eine Ressourcenerweiterung am schnellsten realistisch ist.

Parallel eröffnet der North Block die zweite große Achse: Hier geht es nicht um das „Weiterziehen“ einer bekannten Zone, sondern um den systematischen Versuch, eine gr0ße epithermale Gold-Silber-Lagerstätte zu entdecken.

Was das Gesamtbild so schlagkräftig macht: Exploration und Entwicklung laufen nicht mehr nacheinander, sondern nebeneinander. Während die Bohrer Meter machen, kann die Pilot-Mine weiter zügig vorbereitet werden. Das ist die Art von Doppeldynamik, die aus einem Explorer eine Wertschöpfungs-Story formt. Wenn die Bohrungen die Datenlage bestätigen, könnte Gran Pilar in kurzer Zeit von „vielversprechend“ zu „nicht mehr zu ignorieren“ werden.

Goldpreis in USD seit März 2025: Nach der scharfen Korrektur hat sich Gold rasch stabilisiert und deutlich erholt. Der Kurs hält wieder die übergeordnete Aufwärtsstruktur und arbeitet sich zurück in Richtung der jüngsten Hochzone – ein weiterhin unterstützendes Umfeld für Goldaktien und fortgeschrittene Explorations- und Entwicklungsprojekte.

Die Abbildung zeigt, wie stark die Zahl wirklich großer Goldentdeckungen weltweit eingebrochen ist: Gezählt werden Funde mit mindestens 2 Mio. Unzen Gold, und in den letzten Jahren liegt die Kurve bei Null – ein Hinweis darauf, wie selten neue Gold-Entdeckungen geworden sind. Genau das macht jedes Projekt, das in diese Größenklasse hineinwachsen kann, so wertvoll. Warum Tocvan hier perspektivisch auftauchen könnte: Gran Pilar verfügt bereits über eine nachgewiesene, hochgradige Main Zone Mineralisierung, die aktuell mit hoher Bohrgeschwindigkeit nach außen erweitert werden soll (South Block als direkte Fortsetzung der Main Zone). Wenn es Tocvan gelingt, die Main Zone Lagerstätte durch konsequente Erweiterungsbohrungen in Richtung 2 Mio. Unzen zu skalieren – und parallel im North Block zusätzliches epithermales Potenzial zu erschließen – könnte Gran Pilar in genau jene seltene Kategorie fallen, die diese Grafik abbildet: Eine neue, große Goldentdeckung in einer Zeit, in der solche Funde weltweit zur Ausnahme geworden sind. (Bildquelle: @TaviCosta auf X.com am 6. Februar 2026)

Aktienkurs von Tocvan Ventures Corp. an der kanadischen Heimatbörse: Der Kurs bewegt sich seit Monaten in einer sich verengenden Konsolidierungsformation und hat zuletzt erneut nach oben aufgelöst. Die Trendlinien zeigen die übergeordnete Aufwärtsstruktur, während das Volumenprofil rechts die wichtigsten Handels- und Unterstützungszonen (hohe Volumenknoten) im Bereich um die aktuellen Kursniveaus sichtbar macht. Unternehmensdetails

Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 68.103.954

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: 1,25 CAD (10.02.2026)

Marktkapitalisierung: 85 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 0,764 EUR (10.02.2026)

Marktkapitalisierung: 52 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

Kontakt

Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Müligässli 1, 8598 Bottighofen

Schweiz

Telefon: +41-71-5896911

Email: info@rockstone-news.de

Disclaimer und Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen: Rockstone und Tocvan Ventures Corp. („Tocvan“) weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle in diesem Bericht enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den prognostizierten abweichen. Der Leser wird auf die öffentlichen Einreichungen von Tocvan verwiesen, die über SEDAR+ unter www.sedarplus.ca zugänglich sind, um eine umfassendere Diskussion der Risikofaktoren und deren mögliche Auswirkungen zu erhalten. Übersetzungen aus dem Englischen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Abweichungen oder Fehler können nicht ausgeschlossen werden. Verbindlich sind ausschließlich die englischen Originalfassungen. Dieser Bericht enthält bestimmte Aussagen, die „zukunftsgerichtete Informationen“ oder „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen in diesem Bericht, die keine historischen Tatsachen wiedergeben, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorliegenden Erwartungen, Annahmen, Einschätzungen und Prognosen der Unternehmensführung von Tocvan Ventures Corp. sowie des Autors. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem – sind jedoch nicht darauf beschränkt – Aussagen, Einschätzungen, Erwartungen und Annahmen in Bezug auf: Den strategischen und operativen Einfluss der (aufgestockten) Bought-Deal-Finanzierung und der Beteiligung von Stifel Canada; den Abschluss der Finanzierung einschließlich Zeitpunkt, Bedingungen, regulatorischer Freigaben und der möglichen Ausübung der Underwriter-Option; die Verwendung der Mittel sowie deren Einfluss auf Tempo, Umfang und Priorisierung der Projektaktivitäten; die weitere Entwicklung und Beschleunigung der Explorations- und Erschließungsarbeiten am Gran Pilar Gold-Silber-Projekt; den Umfang, den zeitlichen Ablauf, die Bohrmeter sowie die Ergebnisse laufender und geplanter Bohr-, Explorations-, Probenahme- und Auswertungsprogramme im South Block (einschließlich Ressourcenerweiterung der Main Zone) und im North Block (einschließlich der Möglichkeit, eine großflächige epithermale Gold-Silber-Lagerstätte zu entdecken und abzugrenzen); die Verfügbarkeit, Anzahl und Einsatzplanung von Bohrgeräten (einschließlich der Möglichkeit, parallel mit mehreren Bohrgeräten zu arbeiten); die Annahme, dass hieraus ein kontinuierlicher Nachrichtenfluss mit häufigen Bohrergebnissen entsteht; die Vorbereitung, den Bau, die Inbetriebnahme, den Betrieb und die Optimierung der genehmigten Pilotmine einschließlich Zeitplan, technischer Umsetzung, Produktionsannahmen sowie metallurgischer Übertragbarkeit; die parallele Umsetzung von Exploration, technischer Projektvorbereitung und Pilotminenaktivitäten; die Erstellung, Aktualisierung und Weiterentwicklung von Ressourcenschätzungen sowie ersten technischen und wirtschaftlichen Bewertungs- und Machbarkeitsstudien; die mögliche Ableitung operativer, technischer oder wirtschaftlicher Schlussfolgerungen aus Pilotminen-, Test- und metallurgischen Ergebnissen; sowie Erwartungen hinsichtlich künftiger Marktbedingungen, insbesondere der Preisentwicklung von Gold und Silber, der Kapitalmarktbedingungen und deren möglichem Einfluss auf Projektbewertung, Finanzierung, strategische Optionen, Partnerschaften oder potenzielle Transaktionen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Einschätzungen, Annahmen und Erwartungen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als angemessen erachtet werden. Diese können sich jedoch aufgrund bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren als unzutreffend erweisen. Solche Faktoren können dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse, Entwicklungen oder Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten Erwartungen abweichen. Zu den wesentlichen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: Die weiterhin spekulative Natur von Explorations-, Erschließungs- und Pilotminenprojekten; das Risiko, dass Bohr-, Explorations- oder Projektentwicklungsprogramme verzögert, angepasst, reduziert oder nicht wie derzeit erwartet umgesetzt werden; die Möglichkeit, dass laufende oder zukünftige Bohr-, Trenching-, Probenahme- oder geophysikalische Programme Ergebnisse liefern, die nicht den aktuellen Erwartungen, Interpretationen oder Zielannahmen entsprechen; geologische Unsicherheiten hinsichtlich Kontinuität, Ausdehnung, Geometrie und Gehalt mineralisierter Zonen sowie struktureller Modelle; die Möglichkeit, dass frühe oder vorläufige Explorationsergebnisse mit zunehmender Datendichte angepasst oder revidiert werden müssen; technische, operative, logistische oder ausrüstungsbezogene Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung von Bohrprogrammen, der Probenaufbereitung, Analytik, Datenqualität (einschließlich QA/QC) und der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, Material, Energie, Wasser und Infrastruktur; Risiken im Zusammenhang mit Wetterereignissen, Zugang, Sicherheit und der Arbeit in abgelegenen Projektgebieten; Risiken im Zusammenhang mit der Vorbereitung, dem Bau, dem Betrieb und der Optimierung der Pilotmine, einschließlich möglicher Kostenüberschreitungen, Zeitverzögerungen, Lieferkettenproblemen oder infrastruktureller Einschränkungen; die Unsicherheit, dass Pilotminen- oder Testergebnisse vollständig, zuverlässig oder wirtschaftlich auf größere oder weiterentwickelte Produktionsszenarien übertragbar sind; Abhängigkeiten von behördlichen Genehmigungen, regulatorischen Anforderungen sowie Umwelt- und Sozialfaktoren, auch dort, wo wesentliche Genehmigungen bereits erteilt wurden; politische, regulatorische, steuerliche oder rechtliche Änderungen in Mexiko; Schwankungen der Edelmetallpreise, Wechselkursrisiken sowie allgemeine makroökonomische oder geopolitische Entwicklungen; Risiken im Zusammenhang mit Finanzierung, Liquidität und Kapitalmarktzugang, einschließlich der Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu angemessenen Bedingungen zu beschaffen, sowie Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss der Bought-Deal-Finanzierung, der möglichen Ausübung der Underwriter-Option und potenziellen Verwässerungseffekten; sowie Abhängigkeiten von Schlüsselpersonen, Auftragnehmern, lokalen Arbeitskräften und Drittanbietern. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen. Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weder der Autor noch Tocvan Ventures Corp. übernehmen eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Offenlegung von Interessen und rechtliche Hinweise: Nichts in diesem Bericht ist als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auszulegen. Rockstone, seine Eigentümer und der Autor dieses Berichts sind keine registrierten Broker-Dealer oder Finanzberater. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, sollten Sie stets Ihren Finanzberater und einen registrierten Broker-Dealer konsultieren. Treffen Sie niemals eine Investitionsentscheidung ausschließlich auf Grundlage von Online- oder Druckberichten, einschließlich Berichten von Rockstone – insbesondere, wenn es sich um kleine, wenig gehandelte Unternehmen handelt. Der Autor dieses Berichts, Stephan Bogner, erhielt von Tocvan Ventures Corp. eine Vergütung in Höhe von 19.000 CAD für einen Zeitraum von 3 Monaten. Zudem hält er Wertpapiere von Tocvan und wird daher auch von einem Handelsvolumen- und Kursanstieg profitieren. Dies stellt einen erheblichen Interessenkonflikt dar, der die Objektivität dieser Berichterstattung beeinflussen kann. Der Autor kann die Wertpapiere jederzeit ohne Ankündigung handeln; dadurch können weitere Interessenkonflikte entstehen. Dieser Bericht ist als werbliche Veröffentlichung zu verstehen und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Alle Angaben entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ohne Vorankündigung ändern. Eine Haftung für finanzielle Verluste, die durch Investitionen aufgrund dieses Berichts entstehen, ist ausgeschlossen. Die Ansichten von Rockstone und des Autors in Bezug auf die in den Berichten vorgestellten Unternehmen spiegeln ausschließlich die eigenen Einschätzungen wider und basieren auf Informationen aus öffentlichen Quellen, die als zuverlässig gelten. Rockstone und der Autor haben keine unabhängige Due-Diligence-Prüfung vorgenommen. Weder Rockstone noch der Autor garantieren die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit des Inhalts, noch dessen Eignung für bestimmte Zwecke. Ebenso gibt es keine Garantie, dass die erwähnten Unternehmen sich wie erwartet entwickeln oder dass vorgenommene Vergleiche mit anderen Unternehmen zutreffen. Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer sorgfältig. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, nutzen Sie weder diese Website noch den Bericht. Durch die Nutzung der Website oder dieses Berichts erklären Sie sich mit dem Disclaimer einverstanden, unabhängig davon, ob Sie ihn vollständig gelesen haben. Die bereitgestellten Informationen sind allgemeiner und bildender Natur. Daten, Tabellen, Abbildungen und Bilder, sofern nicht anders gekennzeichnet oder verlinkt, stammen von Tradingview.com, Stockwatch.com, Tocvan Ventures Corp. und öffentlich zugänglichen Quellen.