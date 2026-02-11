Neue und relevante Informationen zum Download

Herisau, 11. Februar 2026: Aktuell befindet sich der Goldpreis in einer Seitwärtsphase, doch wie lange noch? Viele große Banken und Investmenthäuser erhöhten jüngst ihre Goldpreisprognosen. So etwa JP Morgan, die nun einen Goldpreis von 6.000 US$ je Unze bis 2029 erwarten. Einen Schritt weiter ging jüngst JP Morgan Chef Jamie Dimon, der meinte, dass der Goldpreis im aktuellen Umfeld auch auf 5.000 oder gar 10.000 US$ steigen könnte.

Das Update des Edelmetall Reports 2025 liefert neueste Informationen zu Nachfrage, Preisentwicklung und Investitionschancen bei den wichtigsten Edelmetallen Gold, Silber, Platin und Palladium.

Rohstoffe sind für die Entwicklung von Industrie und Technik weltweit unerlässlich, das macht sie zum begehrten Handelsgut. Die Minen- und Rohstoffexperten der Swiss Resource Capital AG erstellen regelmäßig Spezial-Reports zu den Edelmetallen Gold, Silber, Platin und Palladium, den Batteriemetallen Lithium, Kobalt, Nickel, Zinn und Kupfer sowie zu dem Rohstoff, der als einziger eine emissionsfreie und zugleich grundlastfähige Stromerzeugung möglich macht: Uran.

Aktuell steht das Update des Edelmetall Reports 2025 zum kostenlosen Download bereit: www.resource-capital.ch/de/reports/. Es enthält umfassende Informationen zu den wichtigsten Edelmetallen und zeigt darüber hinaus ganz klar auf, dass wir uns gerade erst am Anfang eines neuen Bullenmarkts für Edelmetalle befinden.

Zusätzlich liefert der Report aufschlussreiche Interviews mit exklusiv ausgewählten Experten aus der Branche. Die Vorstellung einer Reihe interessanter Unternehmen, die sich für eine Spekulation auf steigende Edelmetallpreise eignen, vervollständigt den Report.

Alle Spezial-Reports finden Sie hier:

https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Über Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG mit Sitz im schweizerischen Herisau ist eine der europaweit führenden Kommunikationsagenturen für Rohstoffunternehmen und fokussiert sich dabei auf den deutschsprachigen Raum. Neben den Spezial Reports bietet die SRC AG als weltweit führender Anbieter auch eigenproduzierte Beiträge im Commodity-TV und Rohstoff-TV.

Das komplette Angebot ist online unter www.resource-capital.ch zu finden, die TV-Beiträge unter https://www.resource-capital.ch/de/mediathek/videos/ sowie alle Spezial Reports unter https://www.rohstoff-reports.com/.

