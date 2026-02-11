BARCLAYS stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16500 Pence auf "Overweight" belassen. Selbst bei etwas schwächeren Margen und höheren Ausgaben stiegen seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie 2026 bis 2031 um ein bis vier Prozent, schrieb James Gordon am Mittwoch im Resümee der Zahlen zum vierten Quartal. Der britische Pharmakonzern habe eine gut gefüllte Pipeline von Wirkstoffen in der Phase III./rob/bek/ag
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 163,5EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.
